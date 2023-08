Die Agentur für Arbeit meldet: Ein Überangebot an Ausbildungsstellen kennzeichnete den Arbeitsmarkt in Ost-Thüringen im Monat Juli.

In Jena und im Saale-Holzland gibt es noch offene Ausbildungsplätze in nahezu allen Bereichen

Jena. Ein Überangebot an Ausbildungsstellen kennzeichnete den Arbeitsmarkt in Ost-Thüringen im Monat Juli.

Ungeachtet der aktuellen Eintrübung des Arbeitsmarktes bleibt der regionale Ausbildungsmarkt von einem Überangebot an Ausbildungsstellen gekennzeichnet. Das teilt die Agentur für Arbeit Thüringen Ost am Donnerstag mit. „Wir haben in nahezu allen Branchen noch offene Stellen, egal ob in kleinen, mittelständischen oder Großbetrieben, im Handwerk oder in der Industrie“, sagt Torsten Hammer von der für Ostthüringen zuständigen Agentur für Arbeit.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 meldeten sich 311 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 12 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 4 Prozent). Zugleich wurden 645 Berufsausbildungsstellen gemeldet, das entspricht einem Plus von 48. Ende Juli waren nach Angaben der Arbeitsagentur 106 Bewerber noch unversorgt und 252 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Im Vergleich zum Juni war die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen kleiner (minus 30 oder minus 11 Prozent).

Seit Oktober 2022 meldeten sich im Saale-Holzland 329 Bewerber für Ausbildungsstellen, 17 mehr als im Vorjahreszeitraum (plus 5 Prozent). Zugleich gab es, gegenüber dem Vorjahr weitgehend unverändert, bis Juli 447 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, so Torsten Hammer. Ende Juli waren im Landkreis 81 Bewerber noch unversorgt und 224 Ausbildungsstellen noch unbesetzt.