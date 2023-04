In Jena verlegt: Roman zum Genozid an den Westarmeniern

Jena. Armenische Gemeinde Thüringen und Akademische Verlagsbuchhandlung Friedrich Mauke KG Jena laden am Montag, 24. April, ein zu Lesung und Gedenken

Mit dem Roman „Raben vor Noah“ hat die Schriftstellerin Susanna Harutyunyan als erste in Armenien lebende Autorin den Genozid an den Westarmeniern literarisch verarbeitet. Am 24. April 1915 begann ein über mehrere Wochen andauerndes Massaker an bis zu 1,5 Millionen armenischstämmigen Menschen im Osmanischen Reich, ein Verbrechen von bis dahin ungekanntem Ausmaß.

Susanna Harutyunyan folgt Überlebenden der Massaker in ein Dorf, tief versteckt in den armenischen Bergen und beschreibt auch, wie den Vertriebenen ab 1949 durch Stalins Terror ein zweites Mal Unrecht widerfuhr. Der Roman ist im Jenaer Verlag Friedrich Mauke in der deutschen Übersetzung von Susanna Yeghoyan erschienen.

Den Gedenktag an den Genozid nehmen Gemeinde und Verlag zum Anlass, das Buch am Montag, 24. April, in Schillers Gartenhaus zu präsentieren. Es liest Isabel Tetzner (Deutsches Nationaltheater Weimar), der Eintritt ist frei.

Im Anschluss an die Lesung wird zur Erinnerung an die Opfer des Genozids an den Westarmeniern an den armenischen Kreuzstein in Jena an die Camsdorfer Brücke eingeladen. Veranstalter sind die Armenische Gemeinde Thüringen und die Akademischen Verlagsbuchhandlung Friedrich Mauke KG Jena.

Montag, 24. April, 19 Uhr: Lesung in Schillers Gartenhaus; 20.30 Uhr: Gedenken an der Camsdorfer Brücke