In Jena zum zweiten Mal geboren

Büchlers Tochter Ruth Buchler-Chanash sprach am Dienstag zur Einweihung einer Stele am Angergymnasium.

Jena. Todesmarsch 1945: Neue Stele in Wenigenjena erinnert in besonderer Weise an Robert Jehoshua Büchler

Eine neue Stele zum Gedenken an den Todesmarsch und besonders an Robert Büchler steht in unmittelbarer Nachbarschaft des Angergymnasiums. Sie wurde am Dienstag unter anderem im Beisein der Tochter Robert Büchlers, Ruth Buchler-Chanash, eingeweiht.

Die auf Initiative des „Arbeitskreises Sprechende Vergangenheit“ eingeweihte Gedenkstele an der Karl-Liebknecht-Straße in Wenigenjena markiert zusammen mit der vor zwei Jahren errichteten Stele bei der Camsdorfer Brücke eine Gedenkspur durch den östlichen Teil der Stadt. Der letzte Buchenwald-Todesmarsch ist das letzte große Verbrechen der NS-Terrorherrschaft in Jena. Die Stele erinnert an Robert Jehoshua Büchler, der als 16-Jähriger unter den Häftlingen war, die an dieser Stelle vorbeigetrieben wurden.

„Ihr tragt keine Schuld, aber unsere Geschichte ist euer Erbe“

Robert Büchler, am 1. Januar 1929 in einer jüdischen Familie inTopoľčany in der Slowakei geboren, wurde im September 1944 mit seiner gesamten Familie in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Dort hat er seine Eltern und seine Schwester Ruth zum letzten Mal gesehen, die wie die meisten seiner vielen Angehörigen ermordet wurden. Im Januar 1945 wurden Tausende Häftlinge aus Auschwitz nach Westen verbracht, viele in das KZ Buchenwald. Am 23. Januar kam Büchler in lebensbedrohlichem Zustand in Buchenwald an.

Die Thüringer Landesregierung hat Robert Büchler im April 2009 den „Verdienstorden des Freistaats Thüringen“ verliehen. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Im sogenannten „Kleinen Lager“ kämpfte er im „Kinderblock 66“ mit 900 anderen Kindern ums Überleben. Kurz vor der Befreiung des KZ musste er mit dem letzten Todesmarsch das Lager verlassen. Hinter Eisenberg glückte ihm die Flucht. US-Truppen brachten ihn nach Jena, in die am Sportplatz am Jenzig eingerichteten Krankenbaracken. Darüber sagte er später: „In Jena bin ich zum zweiten Mal geboren.“ 1948 ist er nach Israel ausgewandert und hat gemeinsam mit anderen Holocaust-Überlebenden den Kibbuz „Lehavot Haviva“ gegründet. Unter ihnen war auch Ester Herz, die seine Frau wurde.

Robert Büchler hat Jena mehrfach besucht, hat mit jungen Menschen gesprochen und viele in Jena mit seiner liebenswürdigen und menschenfreundlichen Art beeindruckt. Seine Botschaft war: „Ihr jungen Deutschen tragt keine Schuld, aber unsere Geschichte ist euer Erbe.“

Die Thüringer Landesregierung hat ihm im April 2009 den „Verdienstorden des Freistaats Thüringen“ verliehen. Wenig später, am 14. August, ist er im Kreis seiner großen Familie gestorben.

Büchlers Tochter trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein

Im Anschluss sprach Ruth Buchler-Chanash in der Aula des Angergymnasiums über das Leben ihres Vaters. Sie trug sich auch in das Goldene Buch der Stadt ein. Buchler-Chanash, die in Israel lebt, wird verschiedene Stationen des Todesmarsches zwischen Großschwabhausen, Jena und Groß-Löbichau besuchen und an Gesprächen mit dem Arbeitskreis Sprechende Vergangenheit und dem Arbeitskreis Judentum teilnehmen. Ab Freitag nimmt sie an den Gedenkfeierlichkeiten zur Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald in Weimar teil.

Am 11. April 1945 wurden in mehreren großen Kolonnen mehr als 4500 geschundene Menschen quer durch Jena getrieben, bewacht von 250 schwerbewaffneten SS-Leuten mit Hundestaffeln, vermutlich auch verstärkt durch Jenaer Polizeikräfte und Leute aus dem „Volkssturm“.

Es war dies der letzte der sogenannten Todesmärsche, mit denen die Lagerverwaltung des KZ Buchenwald versuchte, das Lager noch vor der Einnahme durch US-Truppen zu evakuieren. Am gleichen Tag konnten die dort noch verbliebenen Häftlinge, mehr als 20.000 Menschen, befreit werden, darunter 904 Kinder.