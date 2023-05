In Kita eingebrochen - Betrunken ans Steuer gesetzt

Jena. In Jena sind Unbekannte auf das Gelände einer Kita eingebrochen. Die Polizei zog zudem einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr.

Unbekannte verschafften sich widerrechtlich Zutritt auf das Gelände einer Kindertagesstätte in der Bertolt-Brecht-Straße in Jena. Die Täter brachen einen Schuppen auf, entwendeten aber augenscheinlich nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Die vor Ort gesicherten Spuren fließen nunmehr in die Ermittlungen der Polizei mit ein.

Mobiles Blitzgerät beschädigt

Montagmorgen teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass der mobile Blitzer in der Grenzstraße beschädigt wurde. Unbekannte hatten das auf einem Anhänger aufgestellte Gerät mit einem Stein beworfen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Imbisswagen beschädigt

Wie am Montagnachmittag bekannt wurde, beschädigten Unbekannte einen Imbisswagen in der Salvador-Allende-Platz. Unbekannte schlugen demnach in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrfach gegen den Wagen. Dieser weist nun Beschädigungen an den Seitenwänden sowie den Rücklichtern auf. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

Betrunken ans Steuer gesetzt

Kurz nach ein Uhr stellten Beamte der Jenaer Polizei einen 51-jährigen Autofahrer fest, welcher nicht ganz nüchtern war. Er befuhr gerade den Magdelstieg, als die Kontrolle stattfand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,61 Promille. Somit wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.