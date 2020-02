Kleineutersdorf. Karnevalsjubiläum in Kleineutersdorf: Einen stimmungsvollen Abend erlebte „Klee-Dorf“ am Samstag.

In Kleineutersdorf fliegen die Büstenhalter

Die Dorfgala am Sonnabend zum Karnevalsjubiläum im Saal der Gaststätte in Kleineutersdorf hat es wieder einmal deutlich gemacht: Die Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft Kleedorf, kurz KGK, sind einmalig, sind anders. Sie sind laut, stimmungsvoll und im Saal herrscht ein enormer Verbrauch an Büstenhaltern. Nach dem fast dreistündigen Programm mit Tanz, Gesang, Sketchen und Schunkelrunde lagen locker 20 Büstenhalter auf dem gesamten Boden verstreut.

„Der Fasching in Kleedorf ist genial. Es gibt nichts Besseres weit und breit“, sagte am Sonnabend einer der Besucher, der mit seinem Plüschhund auf Rollen auffiel.

20.12 Uhr startete die Gala vor 140 Besuchern. Und die Zuschauer hatten Lust auf die fünfte Jahreszeit. Jeder Programmpunkt wurde beklatscht und jeder Auftritt der kleinen und großen Akteure bekam Zugabe-Rufe. Der Fasching in Kleedorf, so heißt der Ort in Kurzform, entstand vor über 25 Jahren aus einer Rosenmontags-Idee heraus. Michael Brachschoss, ein Rheinländer, der sein Glück in Kleineutersdorf fand, sagte damals: „Lasst uns doch einen Faschingsverein gründen.“ Es entwickelte sich eine Erfolgsgeschichte, die auch noch den 25 Jahren fortgeschrieben wird.

Charmant waren die beiden Putzfrauen Chantalle und Jaqueline

Das Männerballett genießt Kult-Status. In Ziegenrück beim Grand Prix Anfang März räumte die Gruppe mehrfach den ersten Platz ab. Und wer hat schon einen eigenen Trommel- und Fanfarenzug? Die Kleineutersdorfer.

Charmant waren die beiden Putzfrauen Chantalle alias Sabrina Kämmer und Jaqueline alias Dagmar „Daggi“ Panzer. Sie zogen „lieb gemeint“ über ihre Männer her, „wie das Leben halt so ist“, sagte Kämmer. Und stand mal eine Pause an, gönnten sie sich einen Schluck Sekt.

Beim 25-Jährigen wurde auch denen gedankt, die den Verein gegründet hatten, wie Evelyn Becher sowie Angelika und Joachim Hercher. Wohl einmalig sind auch drei Prinzenpaare. In „Klee-Dorf“, das ist auch der Schlachtruf, wurden am Sonnabend zuerst das Kinderprinzenpaar mit Florentine und Fritz, später das Prinzenpaar Sophie Panzer und Paul Renner und zu guter Letzt das „Königspaar“ mit Sebastian Obfolter und Timmy Kobs begrüßt.