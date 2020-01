In Münchenroda reicht ein Anrufsammeltaxi nicht mehr

Die Bewohner von Münchenroda wünschen sich mehr Nahverkehr für ihren Ortsteil. Das Anrufsammeltaxi – liebevoll Ast abgekürzt - reicht Ihnen bei weitem nicht aus.

Bewohnerin Nicole Penßler hat eine Bürgeranfrage an den Jenaer Stadtrat gestellt. Sie berichtete, dass ihre Kinder fast anderthalb Stunden vor Schulbeginn losfahren, weil die festgelegten Taxizeiten nicht zu den Schulzeiten passen. In den letzten Wochen mussten ferner mehrfach mehrere Taxen fahren, um alle Kinder aus dem Ortsteil zu befördern. Dabei sei die Handhabung mit dem vorherigen Anrufzwang alles andere als einfach, so Nicole Penßler. Die Bürgerin bat dringend um eine Verbesserung der Anbindung.

Diese Probleme haben viele Ortsteile Jenas

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) machte den Eltern wenig Hoffnungen auf eine schnelle Besserung. „Die beschriebenen Probleme im Schülerverkehr werden von vielen Ortsteilen in ähnlicher Weise an die Stadt herangetragen“, sagte er. Gleichzeitig sei festzustellen, dass auf den Hauptstrecken zu bestimmten Tageszeiten Fahrgäste an den Haltestellen stehen bleiben müssen, weil die Kapazitäten dort nicht ausreichen. Für Verbesserungen bräuchte es Geld, dass der Nahverkehr nur begrenzt habe. Das Defizit des Jenaer Nahverkehrs sei zwischen 2010 und 2018 bereits von 3,6 Millionen Euro auf 6,1 Millionen gestiegen.

Gerlitz kündigte an, dass es mit dem neuen Nahverkehrsplan eine Interessenabwägung für die Stadt insgesamt geben wird. Der Nahverkehrsplan legt fest, welche Leistungen der Nahverkehr für die Bürger erbringen soll. Er wird normalerweise alle fünf Jahre erstellt, wobei die Version 2014 bis 2018 nach wie vor Rechtskraft besitzt und bis zum Herbst 2020 durch ein neue Fassung des Planes ersetzt werden soll.

Als Grundlage für die inhaltliche Diskussion um den neuen Nahverkehrsplan hat die Stadt die Ortsteilräte um Zuarbeiten gebeten. Für Münchenroda bestätigte der Bürgermeister den Eingang solcher Anregungen.