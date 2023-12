Der Hauptpreis geht in diesem Jahr erstmals an ein Objekt der öffentlichen Hand: an das Helmholtz-Institutsgebäude in der Fraunhoferstraße 8.

Baukultur In vielerlei Hinsicht überzeugend: Stadt Jena vergibt den Fassadenpreis 2023

Hauptpreis geht in diesem Jahr erstmals an ein Objekt der öffentlichen Hand: Das Helmholtz-Institutsgebäude in der Fraunhoferstraße 8 überzeugt.

Die Gewinner des Jenaer Fassadenpreises 2023 und des Sonderpreises Energieeffizienz stehen fest. Der nicht dotierte Hauptpreis geht in diesem Jahr erstmals an ein Objekt der öffentlichen Hand. Das Helmholtz-Institutsgebäude in der Fraunhoferstraße 8 überzeugte die Jury durch die gelungene Außenraumgestaltung, die hohe Materialqualität, die städtebauliche Figur und den Umgang mit verschiedenen Gestaltungsmitteln in der Fassade.

Das Gebäude Stockholmer Straße 9 erhielt neben dem Fassadenpreis den Sonderpreis für Energieeffizienz. Foto: Asphericon GmbH

Neben der Fraunhofer Straße 8 überzeugten noch weitere Objekte durch ihre besonders gelungene Sanierung beziehungsweise vorbildliche Fassadenlösungen. Folgende Gebäude erhielten eine Anerkennung mit Preisgeld: das Wohnhaus Hausbergstraße 25, der Verwaltungsneubau der Firma Asphericon GmbH in der Stockholmer Straße 9 und die zum Bürogebäude umgebaute denkmalgeschützte ehemalige Villa Am Zementwerk. Die Gebäude in der Hausbergstraße 25 und Stockholmer Straße 9 erhielten zudem den Sonderpreis für Energieeffizienz.

Eine Anerkennung erhielt die zum Bürogebäude umgebaute denkmalgeschützte ehemalige Villa Am Zementwerk. Foto: Jochen Voigt & Lars Eberlein Immobilien GbR

„Der Fassadenpreis ist nun seit mehr als 30 Jahren ein wichtiger Baustein der Jenaer Baukultur. Er spornt Bauherren und Architekten an, auf bauliche Qualität zu achten und Vorbildhaftes entstehen zu lassen. Auch in diesem Jahr gab es wieder hervorragende Bewerbungen, die beispielgebend für gelungene Gestaltung sein können“, sagt der Bürgermeister und Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt, Christian Gerlitz (SPD).

Er zeichnete die Preisträger am Dienstag im Historischen Rathaus in Jena aus. Dank der Unterstützung von insgesamt 17 Sponsoren konnten jetzt bereits zum 31. Mal seit 1993 vorbildlich gestaltete Neubauten und exzellente Fassadensanierungen im Stadtgebiet Jena gewürdigt werden. 10.000 Euro standen an Preisgeldern bereit.

Auch das Wohnhaus Hausbergstraße 25 bekam eine Anerkennung. Foto: Prof. Antje Burse und Dr. Axel Schmidt

Der durch den Verleger und Hauseigentümer Thomas Voelckner 1993 ins Leben gerufene Wettbewerb hat das Ziel, besonders vorbildliche Sanierungs- und Gestaltungsleistungen bei Fassaden herauszuheben und auszuzeichnen, Bauherren zu danken, handwerkliches Können herauszustellen und die am Bau beteiligten Firmen und Planungsbüros auszuzeichnen.

Das von den privaten Sponsoren zur Verfügung gestellte Preisgeld soll an private Bauherren vergeben werden, um deren Engagement zu würdigen und um einen Anreiz zur Nachahmung zu schaffen. Öffentliche Gebäude sowie Wohnungsbauunternehmen sind von einem Preisgeld ausgenommen.

Eine unabhängige Jury aus Vertretern der Sponsoren, Architekten und Vertretern der Stadt kürt das Siegerobjekt, für welches dann der Fassadenpreis vergeben wird. Seit dem Jahr 2009 wird zudem auch ein Sonderpreis für Energieeffizienz durch die Stadt ausgelobt, der für vorbildliche energetische Lösungen vergeben werden kann.