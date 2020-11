In Zwätzen gehört das dicke Ende an den Anfang

Die Reihenfolge der großen Verkehrsprojekte im Jenaer Norden ist noch nicht entschieden. Dies hat Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) im Zeitungsgespräch gesagt. Zuerst die Wiesenstraße als Ortsumgehung bauen und dann die Straßenbahn verlängern, oder macht es Jena umgekehrt? Beides sei möglich und bedarf noch einer politischen Entscheidung des Stadtrates. Dabei solle niemand überrumpelt werden.

Für Nitzsche ist das Thema eines aus der Kategorie „das dicke Ende gehört an den Anfang“. Denn beide Varianten beinhalten eine unangenehme Komponente. Wer sofort mit dem Bau der Straßenbahn beginne, müsse in Kauf nehmen, dass der Umleitungsverkehr mangels Alternativen durch die Wohngebiete rollt. Fast zwei Jahre lang habe man im Norden an der Naumburger Straße gesehen, wie kompliziert das wird. Wer auf die Umgehungsstraße warte, müsse akzeptieren, dass damit die Straßenbahn frühestens ab 2030 im Himmelreich ankomme. Auch das sei schwer vermittelbar.

Wie war das mit den Versprechen potenzieller Oberbürgermeister in Zwätzen? Nitzsche kann sich an eine Bewerber-Runde 2012 in Zwätzen erinnern, wo von den Planern gesagt wurde, ja, man kann die Reihenfolge auch drehen, was den Bauablauf komplizierter machen würde. Darauf habe er gesagt, „dann lasst es uns drehen“. Welche Zumutung das bedeutet, sei ihm damals nicht klar gewesen.

Im Stadtentwicklungsausschuss hatte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) Vorstellungen seiner Verkehrsplaner beschrieben. 2023 wollen die mit dem Weiterbau der Straßenbahn ab Löbstedt beginnen, um den Planungsvorlauf bei der Bahn zu nutzen. Die Verlängerung der Wiesenstraße brauche indes noch mindestens sieben Jahre bis zu ihrer Vollendung, da ein komplettes Planfeststellungsverfahren noch zu durchlaufen sei mit einer Querung der Saalbahn und Bauen im Überschwemmungsgebiet als Tücken.

OB Nitzsche erscheint die Variante, zuerst die Wiesenstraße zu bauen, die sicherere Variante. Dazu kommt noch das Thema Finanzierung: Ohne Gelder vom Land wird es keinen Bau der Straßenbahn geben. Bei einer Bürgerversammlung in Zwätzen hatte Thomas Nitzsche 2018 als OB-Bewerber zur Wiesenstraßen-Verlängerung gesagt, notfalls müsse die Stadt die Straße wegen ihrer Bedeutung allein finanzieren.

Im Jahre 2020 steht dem die politische Übereinkunft entgegen, als Verwaltungschef keine weiteren Großprojekte mehr anschieben zu können. Jena ist am Limit. Ohne Fördergelder wäre die Hochstraße mit 20 Millionen Euro in jedem Fall vom Kaliber Großprojekt.