Infektion mit Corona-Mutante in Jenaer Kita

In Jena wurden in den vergangenen 24 Stunden fünf neue Corona-Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt bei 54,6.

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Montag, 1. März (bis 24 Uhr) fünf neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Leider muss ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet werden. Zehn Personen wurden als genesen eingestuft. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt bei 54,6.

In dem Seniorenheim mit dem gemeldeten Ausbruchsgeschehen sind zwei weitere Infektionen aufgetreten. Damit sind insgesamt 14 Mitarbeitende und 12 Bewohnende betroffen. Der gemeldete Todesfall ist ebenfalls in dieser Einrichtung aufgetreten. Nach einem positivem Fall eines Kindes in einem Kindergarten wurde ein weiteres Kind positiv getestet. Die Typisierung zeigt den Nachweis einer Mutation. Weitere Tests in der Kita-Gruppe blieben negativ.

Zwei Fälle traten im familiären Umfeld auf. Damit liegt die Anzahl der aktiven Fälle bei 247. Neun Corona-Patienten werden stationär behandelt, davon haben zwei Fälle einen schweren Verlauf. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt weiter bei 54,6.