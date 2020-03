Infektpraxen in fast jedem Jenaer Wohngebiet

Wegen der zu erwartenden Infektionswelle durch das Corona-Virus haben die niedergelassenen Ärzte in Jena weitreichende Maßnahmen zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung ihrer Patienten getroffen. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, werden ab dieser Woche werden vier Infektpraxen in Jena mit wechselnden Teams aus Ärzten und medizinischen Fachangestellten arbeiten.

Das heißt, dass zu den beiden – bereits seit zwei Wochen arbeitenden Infektpraxen von Dr. Kielstein – zwei weitere dazu kämen. Somit wird nach Angaben der Verwaltung in fast jedem Jenaer Wohngebiet eine solche Praxis vorhanden sein. Hier können sich Patienten mit Infektionssymptomen (zum Beispiel Husten, Fieber, Gliederschmerzen, Schnupfen) vorstellen. Um größere Ansammlungen von Patienten und somit potenzielle Infektionsherde zu vermeiden, werden die Patienten gebeten, sich telefonisch oder per Mail anzumelden und Termine in der betreffenden Praxis zu vereinbaren.

Betreuung vorwiegend über Telefon- oder Videosprechstunden

Die Infektpraxen dienen auch dazu, das Universitätsklinikum Jena und insbesondere die Zentrale Notaufnahme zu entlasten. „Die Weiterbetreuung unserer chronisch kranken Patienten liegt uns ebenfalls sehr am Herzen. Um für diese Hochrisikogruppe das Infektionsrisiko so niedrig wie möglich zu halten, wird die Betreuung vorwiegend über Telefon- oder Videosprechstunden erfolgen. Es wird darum gebeten, Rezeptwünsche schriftlich mit genauer Angabe der Medikamente und der Apotheke, in der diese dann abgeholt werden möchten, über den Postkasten der jeweiligen Hausarztpraxis zu bestellen oder bestehende Rezepttelefone zu nutzen.“

Mobile Teststation startet frühestens am Dienstag

In Kooperation mit dem Gesundheitsamt der Stadt Jena wird ebenfalls ab dieser Woche eine mobile Corona-Test-Station die Arbeit aufnehmen. Die Anlage wird betrieben von Dr. med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH. Hier erfolgt die Koordination durch das Gesundheitsamt der Stadt Jena. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über die Telefonnummer 03641/493333.

Die Infektpraxen sind im Einzelnen:

Dr. med. Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH, An der Ringwiese 1, Tel: 03641/23 77 880, Fax: 0361/262619129, Email: info@kielstein.de; Camburger Straße 91, Tel: 03641/82 11 22, Fax: 0361/262619129, Email: info@kielstein.de, Telefon-Hotline: 0361/60 10 930, Telefon-Sprechstunde: 03641/ 23 77 885, Videosprechstunde: Terminvereinbarung unter www.kielstein.de

Infektpraxis Mitte (Kooperation Arztpraxen Jena-Zentrum, Jena-Ost, Jena-West und Stadt Jena), Am Anger 34, Tel: 0176/55002459, Fax: folgt, Email: folgt

Gemeinschaft Praxis Müller/Gärtner (Kooperation Arztpraxen Alt-Lobeda, Lobeda-Ost, Lobeda-West), Fritz-Ritter-Straße 40, Tel: 03641/635450, Fax: 03641/6354510, Email: kontakt@praxis-mueller-gaertner.de

Zum Schluss noch eine Bitte an Patientinnen und Patienten: „Bitte bleiben Sie zu Hause. Nur so wird es uns gelingen, die medizinische Versorgung aufrecht zu erhalten, indem wir die exponentielle Ausbreitung des Virus verlangsamen. Seien Sie gewiss, dass Ihre Ärzte mit ihren Teams alles tun werden, um Ihre Betreuung sicher zu stellen.“

