Corona-Infizierte im Saale-Holzland sollen Umfeld selbst informieren

Eisenberg. Inzidenzwert im Saale-Holzland-Kreis steigt auf 559. 33 Betroffene werden stationär behandelt.

Am Sonnabend, 13. November, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 98 neue Corona-Fälle gemeldet. 33 Betroffene werden stationär behandelt. Die Gesamtzahl der Infizierten ist auf 6448 gestiegen, der Inzidenzwert auf 559. Bei den Einrichtungen sind eine Kindertagesstätte sowie positive Fälle in einer Grund- und einer Regelschule hinzugekommen. Am Freitag hatte das Amt 88 neue Corona-Fälle registrieren müssen, der Inzidenzwert lag zu diesem Zeitpunkt bei 527,7. Bis Freitag erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten auf 152.

Aufgrund der stark gestiegenen und anhaltend hohen täglichen Fallzahlen bittet das Gesundheitsamt um aktive Mithilfe der Bevölkerung. Aktuell können positiv getestete Menschen und Kontaktpersonen nur verspätet vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, insbesondere seit 11. November. Personen, die auf ein Testergebnis warten, werden gebeten, bei ihrem Hausarzt oder dem Labor, wo der Test durchgeführt wurde, nachzufragen. Bei positivem Testergebnis bittet die Behörde die Betroffenen, die eigenen Kontaktpersonen selbst zu informieren.

Ausführliche Hinweise für positiv Getestete und Kontaktpersonen: www.saaleholzlandkreis.de/corona-virus/fuer-kontaktpersonen/

