Blick auf die Ruine der Lobdeburg in der Blauen Stunde oberhalb von Drackendorf und Lobeda-Ost

Info-Tafel und Faltblatt zur Lobdeburg in Jena erschienen

Jena. Jenakultur setzt Reihe von Faltblättern zu Baudenkmalen in Jena fort

Eine neue Informationstafel an der Lobdeburg sowie ein mehrseitiges Faltblatt fassen Geschichte und Bauentwicklung für den interessierten Besucher zusammen. Die Informationstafel reiht sich in ihrer Gestaltung in das vom Jenaer Stadtforst initiierte Projekt der „Natura Jenensis“ zur Vermittlung und Entdeckung der Naturerlebnisregion um Jena ein.

Das zwölfseitige reich bebilderte Faltblatt, das auch aktuelle Drohnenaufnahmen, Skizzen und Pläne beinhaltet, setzt die im vergangenen Jahr von Jenakultur begonnene Reihe mit einheitlich gestalteten Flyern zu Baudenkmalen in Jena fort. Bisher liegen dazu Faltblätter zum Stadtmauerensemble mit Johannistor und Pulverturm sowie zum Ernst-Abbe-Denkmal vor.

Unterstützt wurden Erhalt und Pflege der Burg immer wieder durch Aktivitäten und Spendenaktionen des Vereins der Lobdeburg-Gemeinde 1912. Archäologische Grabungen und bauhistorische Untersuchungen begleiteten die Instandsetzung und Restaurierung seit den Neunzigerjahren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen und Grabungen hat der Stadtarchäologe Matthias Rupp in seiner Dissertation zusammengetragen.

Die mittelalterliche Burgruine der Lobdeburg gehört zu den eindrucksvollsten und zu den am besten erhaltenen romanischen Profanbauten Thüringens. Die Burg wurde ab Mitte des 12. Jahrhunderts als Herrschaftssitz der schwäbisch-fränkischen Herren von Alerheim/Auhausen errichtet. Sie erfuhr über drei Jahrhunderte hinweg eine wechselvolle Nutzungsgeschichte und damit verbunden mehrere Phasen der baulichen Entwicklung und des Niedergangs, bis sie seit Ende des 15. Jahrhunderts zunehmend verfiel.