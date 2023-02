Balkonkraftwerk in Erfurt

Infoabend in Jena: Was leistet Photovoltaik auf dem Balkon?

Jena. Bürgerenergie Jena informiert auch zu Photovoltaik auf Pkw-Parkplätzen

Voraussetzungen und Wirkungsweise von Balkonkraftwerken und Photovoltaik auf Pkw-Parkplätzen sind Themen eines Infoabends, zu dem die Bürgerenergie Jena am 23. Februar einlädt. Der Eintritt ist frei.

Mit steckerfertigen Photovoltaik-Anlagen, sogenannten „Balkonkraftwerken“, wollen die Thüringer Energiegenossenschaften noch mehr Menschen – vor allem Mieterinnen und Mieter – an der Energiewende beteiligen. Die Bürgerenergie Jena informiert zu Balkonkraftwerken auf der Website https://balkonstromer.de/. Diese Website bietet auch eine Bestellmöglichkeit und mit uns als Bürgerenergie Jena kann nach Bezahlung ein Abholtermin in Jena vereinbart werden.

Auf dem Bürgerenergie-Treffen werden Anforderungen an die Installation von Balkonkraftwerken ausgeführt. Auch Parkplätze bieten wertvolle Flächen für die Solarstromerzeugung. Im Vortrag wird unter anderem beleuchtet, was die wesentlichen Pros und Contras für Parkplatz-Photovoltaikanlagen sind, und warum sie notwendig sind. Es werden zwei unterschiedliche technische Konzepte und darauf basierende technische Lösungen vorgestellt, sowie an einem konkreten Parkplatz-Beispiel aus der Region das Potenzial und die möglichen Betreiber- und Nutzungskonzepte erörtert.

Außerdem wird auf die wichtige Rolle der Kommunen bei der Umsetzung von möglichen Projekten eingegangen.

Referenten sind Johannes Graubner (Aufsichtsratsmitglied der Bürgerenergie Jen) und Nikolas von Freyhold (Gebäude-Energie-Ideen gUG).

Donnerstag, 23. Februar, 19.30 Uhr, Saal des historischen Jenaer Rathaus