Informationen zum Weltbienentag in Jena

Jena. Am Weltbienentag präsentiert der Imkerverein Jena einen Informationsmix rund um die Biene

Aus Anlass des Weltbienentages präsentiert der Imkerverein Jena um die Vorsitzende Kerstin Schlegel am Dienstag, 16. Mai, zwischen 12 und 16 Uhr in der Hauptstelle der Sparkasse in Jena, Ludwig-Weimar-Gasse 5, einen Informationsmix rund um die Biene.

Der Weltbienentag am 20. Mai richtet die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Bienen für die Umwelt und die Menschheit. Die Vereinten Nationen haben den Weltbienentag ins Leben gerufen, um auf die Bedrohung der Bienenpopulation aufmerksam zu machen und die Rolle der Bienen bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Entwicklung zu betonen. Der Weltbienentag ruft daher alle auf, sich für den Schutz der Bienen aber auch der Insekten einzusetzen.

Die Imker des Jenaer Imkervereins wollen ihre Kenntnisse mit interessierten Menschen teilen.

Dienstag, 16. Mai, 12-16 Uhr, Ludwig-Weimar-Gasse 5