Infostand zum Suchthilfetag in Hermsdorf

Hermsdorf/Eisenberg. Prävention und Therapie: Verein Wendepunkt informiert im Globus.

Mit einem Informationsstand im Globus Hermsdorf wird sich der Verein Wendepunkt aus Eisenberg am bundesweiten Aktionstag „Suchtberatung – kommunal wertvoll“ beteiligen. Präventionsfachkräfte und Suchttherapeuten des Vereine wollen am Dienstag, 10. November in der Zeit von 9 bis 15 Uhr präsent sein und über die Arbeit der Suchtberatungsstellen informieren.

Alkohol Droge Nummer 1

„Vielen Menschen ist bislang (noch) nicht bekannt, welche vielfältigen Aufgaben Suchtberatung übernimmt und wie sie auf individueller und gesellschaftlicher Ebene unterstützt“, sagt Präventionsfachkraft und Sucht-Sozialtheraupeutin Judith Völlmer vom Verein Wendepunkt. Das solle auch mit Hilfe des bundesweiten Aktionstags am 10. November geändert werden.

Nach wie vor ist im Saale-Holzland-Kreis der Alkohol die Droge Nummer ein, gefolgt von Cannabis und Crystal Meth. Die Zahl der registrierten Abhängigen und Rückfälligen im Saale-Holzland ist in der Pandemie sprunghaft gestiegen. Und die Dunkelziffer sei, so die Therapeuten, sehr hoch.

Kreis finanziert Prävention

Für die Präventionsarbeit leistet sich der Landkreis als Auftraggeber– im Unterschied zu manch anderen Gebietskörperschaften in Thüringen – eine Fachkraft für Prävention, indem der Trägerverein Wendepunkt vom Kreis bezuschusst wird. Trotz der Pandemie ist es gelungen, Kurse für bereits durch Alkohol- oder Drogenmissbrauch auffällig gewordene Jugendliche durchzuführen. Auch Betrieben und in der Selbsthilfe geben die Fachkräfte Unterstützung.

