Ins Gesicht geschlagen - Telefonbetrüger am Werk - Spritztour mit 1,74 Promille - Streit eskaliert

Jena. Ein Unbekannter hat in Jena einen Mann attackiert und verletzt. Zudem treiben Betrüger ihr Unwesen, eine Spritztour hat Folgen und zwei Gruppen gerieten aneinander. Das sind die Meldungen der Polizei:

In Jena ist am frühen Freitagmorgen ein Mann vor einem Imbiss in der Johannisstraße von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Angreifer kurz vor drei Uhr an den 40-Jährigen herangetreten sein, habe ihn dann unvermittelt zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei anschließend geflüchtet.

Trotz sofortiger Fahndung konnte der Schläger unerkannt entkommen. Der 40-Jährige musste mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Falsche Polizisten wollen Wertsachen

Insgesamt acht Fälle von Betrugsversuchen per Telefon wurden der Jenaer Polizei am Donnerstag gemeldet. Stets sei den Angerufenen dieselbe Geschichte erzählt worden. Eine männliche Person gab sich den Angaben zufolge als Polizist aus und erfragte die Habseligkeiten der Betroffenen. Zum Teil kam es dabei zu Geldforderungen. Alle Angerufenen hätten jedoch richtig reagiert und das Gespräch beendet.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht, da die Betrüger ihre Masche fortsetzen werden. "Seien Sie stets argwöhnisch. Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein. Die echte Polizei wird niemals Geld von Ihnen per Telefon verlangen. Falls Sie einen derartigen Anruf erhalten sollten, notieren Sie sich die angezeigte Rufnummer und kontaktieren Sie uns, die richtige Polizei", hieß es in einer Mitteilung.

Mit 1,74 Promille unterwegs

Einen betrunkenen Radfahrer hat die Polizei am Freitag kurz nach drei Uhr am Johannisplatz kontrolliert. Die Spritztour mit 1,74 Promille hat nun strafrechtliche Konsequenzen für den 24-Jährigen. Es erfolgte zudem eine Blutentnahme.

Streit zwischen Gruppen eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist am späten Donnerstagabend in Jena eskaliert. Laut Polizei trafen die Kontrahenten gegen 23 Uhr am Ernst-Abbe-Platz aufeinander. Einer verbalen Auseinandersetzung folgten dabei mehrere Körperverletzungen durch einen Angreifer. Der Unbekannte stieß demnach einen der 20-Jährigen mit der Hand vor den Kopf, sodass dieser zu Boden ging. Zwei weiteren 20 Jahre alten Männern gab er eine Ohrfeige. Im Anschluss entfernte sich samt Begleitung in Richtung Leutragraben. Die drei jungen Männer blieben vor Ort und erstatteten Anzeige bei den hinzugerufenen Polizisten.

Diebespärchen gestellt

Ein Diebespärchen konnte am Donnerstagnachmittag am Salvador-Allende-Platz gestellt werden. Zuvor habe ein Mitarbeiter eines Supermarktes beobachtet, wie der 19-Jährige und seine 32 Jahre alte Begleiterin mehrere Lebensmittel in Taschen verstaut hatten. An der Kasse bezahlten die Beiden aber nur geringe Waren und verließen anschließend den Markt. Vor dem Geschäft wurden die zwei Langfinger dann mit ihrer Beute im Wert von über 400 Euro geschnappt, so die Polizei. Anstatt der Waren nahmen sie eine Anzeige mit nach Hause.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.