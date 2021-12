Insgesamt 176 Corona-Tote im Saale-Holzland

Eisenberg. Weitere Impfaktion ohne Termin in Eisenberg

Am Montag, 20. Dezember, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 17 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten ist auf 11.006 gestiegen, der Inzidenzwert ist weiter gesunken auf 866.

Es sind weitere Todesfälle zu beklagen. Im Zusammenhang mit dem Virus verstarben im Kreis seit Pandemiebeginn im März vergangenen Jahres 176 Menschen.

In Eisenberg findet am Montag, 27. Dezember, eine weitere offene Impfaktion ohne Termin statt: von 10 bis 13 Uhr in der Arztpraxis Dr. Liebetrau, Hohe Straße 5