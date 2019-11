Das Wasser läuft auch während der Instandsetzung am Wasserwerk in Dorndorf-Steudnitz in den Haushalten aus dem Hahn.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Instandsetzung am Wasserwerk Steudnitz

Der Zweckverband Jenawasser beginnt am Wasserwerk in Steudnitz mit umfassenden Instandhaltungsarbeiten. Eine Fachfirma wird den Spezialputz an den Innenwänden des dortigen Trinkwasser-Sammelbehälters erneuern. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am kommenden Dienstag, 26. November, und sollen in zwei Wochen abgeschlossen sein. Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung oder an der Wasserbeschaffenheit gibt es nicht.

Die Trinkwasserversorgung für die Einwohner von Dorndorf-Steudnitz wird während der Bauzeit über eine Ersatzversorgung sichergestellt. Dafür greifen die Stadtwerke Jena Netze auf die Unterstützung des Technischen Hilfswerkes (THW) zurück. Rund 20 Kameraden aus den THW-Ortsverbänden Erfurt und Apolda sind dafür an diesem Sonnabend, 23. November, ab etwa 8 Uhr im Einsatz. Sie stellen zwei Trinkwasserblasen mit einem Fassungsvermögen von je zehn Kubikmetern bereit und installieren eine provisorische Einbindung in die Technik des Wasserwerks. Sie dienen während der Durchführung der Arbeiten als notwendiger Zwischenspeicher, da aus technischen Gründen eine direkte Weiterförderung des aufbereiteten Trinkwassers nicht möglich ist.

Nach Errichtung der Ersatzanlage erfolgt zunächst eine Befüllung und Beprobung des Trinkwassers aus den Ersatzbehältern. Erst wenn die Trinkwasserqualität nachgewiesen ist, wird die Anlage durch das Gesundheitsamt freigegeben und die Inbetriebnahme kann erfolgen.

Die Stadtwerke, technischer Betriebsführer für den Zweckverband Jenawasser, verfügt selbst über keine vergleichbaren Ersatzbehälter, deshalb ist in solchen Fällen das THW öfter Partner. Die Aufstellung der Ersatzanlage ist für die Mitarbeiter des THW gleichzeitig ein Training für den möglichen Katastrophenfall.

Im Wasserwerk Steudnitz wird Rohwasser aus einer Quelle und einem Tiefbrunnen aufbereitet, im Sammelbehälter werden bis zu 25 Kubikmeter Trinkwasser zwischengespeichert und dann mit Pumpen zum neu gebauten Hochbehälter Dorndorf gefördert. Das Wasserwerk versorgt rund 2000 Einwohner im Ortsteil Dorndorf-Steudnitz der Stadt Dornburg-Camburg.