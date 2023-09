Interesse am externen Schulabschluss wächst in Jena

Jena. Volkshochschule eröffnet Saison und verweist auf immer mehr Haupt- und Realschulzeugnisse

Das Herbstsemester an der Volkshochschule Jena ist in dieser Woche gestartet. Und neben den rund 500 Kurs- und Vortragsangeboten bis Ende Januar starten in dieser Woche auch die Mädchen und Jungen, die sich auf eine externe Schulabschlussprüfung vorbereiten. 52 junge Leute im Alter zwischen 16 und 34 wollen ihren Schulabschluss nachholen.

Wie eine kleine Grundschule

War es die Erfahrung, dass mit einem Schulabschluss in der Tasche Vieles leichter ist im Leben? Hat Corona alles aus dem Tritt gebracht? Gab es beim ersten Versuch im etablierten Bildungssystem keine optimalen Bedingungen? „Das sind natürlich Fragen, die auch wir uns stellen“, sagte VHS-Leiterin Angela Anding „Zumal das Interesse an dieser Möglichkeit, den Schulabschluss nachzuholen, in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Wir öffnen erstmalig seit 2000 vier Schulklassen. Das sind zwei Abiturklassen und zwei Haupt- und Realschulklassen. Damit managen wir neben unseren vielen anderen Aufgaben quasi den Unterrichtsumfang und die Klassen einer fiktiven einzügigen Grundschule.“

Das stelle die VHS vor große Herausforderungen und sei doch eine wertvolle Aufgabe. Schließlich sprechen wir von Fachkräftemangel und wollen nicht, dass junge Menschen verloren gehen und berufliche Chancen gar nicht erst ergreifen können“, sagte Christian Ziege, stellvertretender Leiter der VHS.

Bei dieser Größenordnung wünscht sich die Volkshochschule sozialpädagogische Unterstützung – wie es jeder Schule gewährt wird. Gut also auch deshalb, dass OB Thomas Nitzsche (FDP) der Schuljahresauftaktveranstaltung mit rund 60 Gästen beiwohnte.

VHS-Vize Christian Ziege (l.) mit Galileo-Schulleiter Lutz Klauer und OB Thomas Nitzsche begrüßen Schüler in der VHS. Foto: VHS Jena

Als Kuratoriumsvorsitzender der VHS wusste er zu berichten, dass die Jenaer VHS aktuell die einzige in Ostthüringen ist, die dieses Angebot vorhält. Damit würden zum Teil große Strecken zurückgelegt, um am Unterricht teilnehmen zu können.

Die Bestehensquote habe im letzten Schuljahr bei den Haupt- und Realschülern bei 90 Prozent gelegen, so berichtete Christian Ziege. Das sei ein sehr gutes Ergebnis. In diesem Schuljahr arbeitet die VHS mit 18 freiberuflichen Lehrkräften zusammen. Das können pensionierte Lehrerinnen und Lehrer, Lehramtsstudierende, Referendarinnen und Referendare oder auch Lehrkräfte aus dem regulären Schuldienst sein. Alle eine, dass sie diese Aufgabe keinesfalls nur wegen des Honorars übernommen haben. Christian Ziege: „Alle arbeiten sehr engagiert mit den Teilnehmenden, bieten nicht selten zusätzliche Unterstützung an und sind sowieso immer bereit zum Gespräch.“

750 Unterrichtsstunden

Laut Thüringer Schulordnung sind die Volkshochschulen beauftragt, auf externe Schulabschlüsse durch Kurse vorzubereiten. Wie und mit welchem Stundenvolumen die Volkshochschulen dies erreichen, obliegt jeder VHS selbst. In Jena werden pro Schuljahr und Klasse nunmehr 750 Unterrichtseinheiten angeboten. Dies ist aus Sicht der VHS und vor allem der Lehrkräfte notwendig.