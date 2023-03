Internationale Studenten loben Uni Jena

Jena. Reputation, Lehre und Karriereaussichten werden als besonders positiv angesehen. Das geht aus dem „International Student Barometer“ hervor.

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena erhält von ihren internationalen Studenten wieder Bestnoten. 90 Prozent von ihnen waren „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit allen Aspekten ihres Studiums, wie das aktuelle „International Student Barometer“ belegt. Das sei eine bewährte Erhebung, bei der Ende 2022 internationale Studenten an 146 Hochschulen in 17 Ländern befragt wurden, wie zufrieden sie mit den Studien- und Lebensbedingungen an ihrer Universität sind.

Besonders positiv werden laut einer Pressemitteilung die wissenschaftliche Reputation und die Lehre an der Uni Jena sowie die Karriereaussichten als Absolvent beurteilt. „Durchgehend positiv bewertet wird auch der Service der Universität, beispielsweise die Beratung der Career Services, etwa im Career Point, sowie die schnelle Zulassung zum Studium und die Angebote, die die rasche Integration in die Studierendenschaft erleichtern“, heißt es. Mit dem Studienumfeld seien die internationalen Studierenden ebenfalls in hohem Maß zufrieden: Jena werde als Ort mit hoher Aufenthaltsqualität wahrgenommen. Gegenüber der letzten Umfrage von 2018 hätten sich die Punkte Wohnen, Integration und Internetzugang erheblich verbessert. „Hier hatten die Universität und das Studierendenwerk seitdem erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Situation internationaler Studierender zu verbessern – dies spiegelt sich nun auch in diesen Ergebnissen wider“, sagt Claudia Hillinger, Leiterin des Internationalen Büros der Universität Jena.

Es gab bei den Aussagen aber auch kritische Anmerkungen. Deshalb habe man eine stärker fachbezogene Karriereberatung im Blick. Zudem wünschen sie sich mehr digitale Lern- und Prüfungsformate. Und die Wohlfühlatmosphäre in den Unigebäuden und im Umfeld kann verbessert werden.