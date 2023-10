Investition auf dem Jenaer Eichplatz: Heiße Phase startet im Januar

Jena. Beschluss zum Bebauungsplan für das Baufeld A soll jetzt im Frühjahr fallen. Projekt ist ein dreiviertel Jahr in Verzug.

Ein zeitlicher Verzug von einem dreiviertel Jahr ist manifest, jetzt visiert die Stadtverwaltung den April 2024 an: Dann soll im Stadtrat der Satzungs- und Abwägungsbeschluss für den Eichplatz-Bebaungsplan fallen. Wann die Strabag Real Estate GmbH die Bagger anrollen lässt, ist jedoch ungewiss. Allein die Zinsen für Baudarlehen setzen die Branche deutschlandweit unter Druck.

Der zeitliche Verzug habe Gründe, sagte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD). So habe man nicht nur eine zweite Tiefgaragenebene mit jetzt 170 Stellplätzen einordnen müssen. Auch eine Simulation der Licht- und Schattenverhältnisse bei den Bestandsbauten habe gezeigt, dass die Anforderungen im Bereich der Johannisstraße nicht einzuhalten gewesen seien: „An einem Gebäude ist jetzt ein Rücksprung eingeplant worden.“

Stadtentwicklungsausschuss, der Ortsteilrat Zentrum und der Stadtrat würden sich in der zweiten Novemberhälfte mit dem Entwurf des Bebauungsplanes und seinen finalen Anhängen und Gutachten beschäftigen. Die öffentliche Auslegung solle dann vom 8. bis 22. Januar 2024 erfolgen. Angesichts des Drucks, unter dem die Baubranche steht, sprach Gerlitz von einem Glücksfall, dass ein „großer Player“ wie die Strabag Real Estate GmbH den Zuschlag bekommen habe. Einem kleineren Unternehmen wäre in dieser Situation vielleicht die Luft ausgegangen.

Vergabe per Erbbaurecht

Um die Ausschreibung für das Baufeld B auf den Weg zu bringen, arbeiten Verwaltung und Werkstattgremium an einer Konzeption. Die wesentliche Frage derzeit sei, welche öffentliche Nutzung realisiert werden solle: „Bürgerhaus, Markthalle, Kultur“ lägen als Wünsche auf dem Tisch.

Rot schraffiert: das Baufeld A, dessen Bebauung im kommenden Jahr starten könnte. Daneben (blau umrandet) das Baufeld B mit seinen drei Elementen. Foto: Stadt Jena

Dazu komme ein möglicher Nutzungsmix aus Wohnen, Büro, Hotel, Einzelhandel und Gastronomie in den Erdgeschosszonen. Im Gegensatz zum Baufeld A wolle man zudem Gesamtgrundfläche von etwa 2800 Quadratmeter per Erbbaurecht an einen Bieter oder eine Bietergemeinschaft vergeben. Baufeld A sei zu komplex gewesen, weshalb man sich hier für einen Verkauf an den Investor entschieden habe. Zudem wolle man als Stadtverwaltung langfristig die Hoheit über die öffentliche Flächenentwicklung behalten.

Kirchplatz-Gestaltung 2024

Bis zum Jahresende soll die Entscheidung über die öffentliche Nutzung im Baufeld B gefallen sein. Der Zeitplan sieht vor, bis Ende 2025 den Vertrag mit einem Investor unterzeichnet zu haben. Gerlitz hofft, die Ausschreibung für das Baufeld B vor der Kommunalwahl auf den Weg bringen zu können. Ein neugewählter Stadtrat wäre vor dem Herbst nicht handlungsfähig. Im Nachgang zur Ausschreibung folge zudem ein integrierter Architekturwettbewerb (EU-weit). Weiterhin wolle man im kommenden Jahr damit beginnen, den Kirchplatz umzugestalten.

Die Stadt Jena informiert auf einer Webseite über das Projekt.