Investor überholt „Am Oelste“ die Stadt Jena

Mit dem Wohngebiet „Am Oelste“ entsteht ganz im Norden Jenas ein komplett neuer Stadtteil. Etwa 500 Wohnungen sind geplant, die meisten Grundstücke wird die Stadt verkaufen. Eine Teilfläche gehört aber bereits einem privaten Eigentümer: Unternehmer Jürgen Drösel überholt nun mit seinen Vermarktungsplänen den städtischen Immobilienbetrieb. Es geht um immerhin 53 Eigentumswohnungen mit 2 bis 5 Zimmern.

Drösel investiert mehr als 20 Millionen Euro

Das Investitionsvolumen liegt bei mehr als 20 Millionen Euro. Die Eigentumswohnungen sollen ab dem Frühjahr auf den Immobilienmarkt kommen. Herbert König, der für die Firma Drösel die Vermarktung übernommen hat, sagt, dass die Fläche im südöstlichen Teil der Oelste liegt. Es soll sich um klassische Wohnungen sowie Wohnungen über mehrere Etagen handeln. Baubeginn soll diesen Herbst sein. Das Gebäudeensemble sieht aus der Luft aus wie ein großes eckiges C. Die jeweiligen Enden sind reihenhausähnlich gestaltet.

So sollen die Häuser aussehen. Herbert König mit einer Animation für die im Südosten der "Oelste" geplanten Wohnhäuser. Foto: Thomas Beier

König hat in Jena schon Immobilienprojekte befördert. Er war der Erste, der nach der Wende am Inselplatz Häuser sanierte, und er kümmerte sich um die Umgestaltung des ehemaligen Polizei- und Gefängnisgebäudes am Steiger. Nach seinen Angaben sollen die Verkaufspreise bei 260.000 Euro für die kleinsten Wohnungen beginnen und bis knapp an die 600.000-Euro-Marke reichen. Dies sei nicht nur dem Jenaer Immobilienmarkt geschuldet, sondern dem Umstand, dass Bauen immer teurer werde. Das betrifft auch das Gebäude, das demnächst für die Vermarktung in das Gebiet gestellt wird. Das ist kein Baucontainer sondern fast schon ein Bauchalet.

Momentan laufen „Am Oelste“ Erschließungsarbeiten. Straßen werden gebaut, Leitungen verlegt. Der städtische Immobilien-Betrieb KIJ hat eine Kamera installiert, die alle zehn Minuten ein Bild ins Internet überträgt. Witterungsbedingt sah das Gelände am Donnerstag sehr unwirtlich aus. Die Leibnizstraßen-Verlängerung mit von der Nachbarschaft hinterfragten Baumumpflanzungen war zuletzt Thema in der Zeitung.

Wann die Stadt ihre Grundstück „Am Oelste“ verkauft, steht noch nicht fest. Der im Internet genannte Zeitplan verzögert sich etwas. Klar ist bereits, dass nicht ausschließlich „meistbietend“ verkauft wird. Der Stadtrat wünscht einen Kriterienkatalog, der unter anderem einen „Familienrabatt“ vorsieht. Der ist aber noch nicht beschlossen. Zuerst werden die größeren Grundstücke für den gewerblichen Geschosswohnungsbau veräußert. Danach gibt es etwa 50 Parzellen für den privaten Wohnungsbau in der Mitte des Gebietes. Gedacht ist dort an Reihenhäuser oder Zwei- bis Sechs-Familien-Häuser. Vorgeschrieben ist durch den Bebauungsplan, dass Wand an Wand gebaut wird. Interessenten können sich beim KIJ vormerken lassen.

Jenas erster autoarmer Stadtteil

Wie groß der Run auf die Reihenhäuser tatsächlich sein wird, verfolgen Immobilienexperten gespannt. Besonderheit „Am Oelste“ ist, dass Autos oberirdisch nicht auf den Grundstück parken dürfen, die Vorgärten sollen zu 100 Prozent autofrei sein. Deshalb entstehen unter den größeren Häusern Tiefgaragen, ferner „flexibel nutzbare Parkplätze“ am Straßenrand sowie 42 private Stellplätze hinter der Lärmschutzwand zur Saalbahn für alle, die mit ihrem Pkw nicht unter die Erde kommen.