Inzidenz leicht rückläufig in Jena

Jena. Stadt Jena meldet für Sonntag 33 Fälle

Die Stadt hat am Sonntag 33 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Am Freitag waren es 126 und am Samstag 128 Fälle. In folgenden Kindertagesstätten und Schulen sind nach Angaben der Stadt Infektionen oder Folgefälle aufgetreten: Kita Jenzigblick, Kita Weltentdecker, Kita Spatzennest, Kita Pusteblume, Galileo-Schule, Schillerschule, Universaale, Nordschule, Trießnitz-Schule, Sportgymnasium, Stoyschule. Ferner seien in zwei Pflegeheimen Einzelfälle aufgetreten. Auch in zwei Gemeinschaftseinrichtungen sei es zu Infektionen gekommen. Die Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 1795

davon in den vergangenen

24 Stunden: 33

stationäre Fälle: 35

davon auf Intensivstation: 5

Hospitalisierungsinzidenz: 2,7

prozentuale ITS-Belegung

(thüringenweit): 30,7 Prozent

Infektionen der vergangenen sieben Tage: 701 (Vortag: 782)

Sieben-Tage-Inzidenz: 643,0 (Sonntag: 706,2 Samstag: 684,5)

Infizierte seit dem 14. März 2020: 7349

Verstorbene insgesamt: 97

Genesene insgesamt: 5457 (+21)

Korrigiert werden müssen die Angaben der Stadt zum Impf-Angebot im VIP-Zelt des Stadions: Hier wird am Dienstag von 15 bis 20 Uhr (und nicht von 10 bis 15 Uhr) mit Biontech geimpft.