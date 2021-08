Irischer Folk und ein rothaariges Mädchen kommen nach Jena

"Doc Tayler and the red haired girl" spielen irische Folkmusik und Seemannslieder

Leinen los: In der Distel-Schänke am Jenzigfuß geht es am Sonntag, 22. August, musikalisch in Richtung Irland, Schottland, Wales. Das Trio „Doc Tayler and the red haired girl“ präsentiert Folksongs und Seemannslieder. Das rothaarige Mädchen, auf das der Name des Trios verweist, ist Geigerin Jenny aus Wales, die auch auf Walisisch singen wird.

Dabei nutzt das Trio einen ganzen Reigen von Instrumenten: Mandoline, selbst gebaute Banjos und nicht zu vergessen die Thüringer Waldzither, ein Instrument, das laut Doc Fritz alias Tim Liebert fast niemand mehr kennt. Nico Schneider als Dritter im Bunde könnte auch den Dudelsack zum Klingen bringen.

Sonntag, 22. August, 17 Uhr,Distel-Schänke am Jenzig 1