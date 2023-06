Isserstedt hat Jenas beste Jugendwehr

Jena. Jugendfeuerwehren aus Jena haben sich nach vier Jahren Pause erstmals wieder zum Wettkampf getroffen

Die Jenaer Jugendfeuerwehren haben sich nach vier Jahren Pause erstmals wieder zum Wettkampf getroffen. Los ging es auf der Rasenmühleninsel schon 8.30 Uhr, damit die Hitze nicht zu sehr zu schaffen macht. Es ging um Schnelligkeit und gute Technik. Sieger waren am Ende die Isserstedter. Es folgen Wogan/Jenaprießnitz, Mitte, Zwätzen, Göschwitz (Foto), Lichtenhain und Lobeda-Altsatdt.

„Der Nachwuchs für unsere Feuerwehren ist das wichtigste“, sagte Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU). Das fängt in Jena schon mit den ganz kleinen „Löschdrachen“ an. Die Kinder-AG ist so beliebt, dass es sogar eine Warteliste gibt.