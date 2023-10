Rösch, kräftig, mit Körnern oder ohne, aus Vollkornmehl, großporig, dunkel, knusprig oder weich – Brot gibt es in unzähligen Varianten.

Ist das ein Sonnenbatzen? Über die Tücken beim Brotkauf in Jena

Thomas Beier behält Aussehen und Preise bei Broten streng im Blick. Warum, erklärt er in seiner Kolumne.

Weil der Brotpreis in der Weltgeschichte bereits Anlass für viel Streit bot, gilt es auch in Jena, die Preisentwicklung im Auge zu behalten. So im Jenaer Lebensmittelhandel, wo es dem Kassenpersonal zunehmend schwerer fällt, die einzelnen Brot-Sorten zu unterscheiden. Beispielsweise sieht doch das „Alpenvesper-Brot“ einem „Vollkorn-Sonnenbatzen“ zum Verwechseln ähnlich. Beide haben 750 Gramm und eine dunkle Kruste.

In einem innerstädtischen Supermarkt kam es jetzt zum Streit darüber, ob es sich bei einem dem Kassierer vorgelegten Mischbrot um das Modell „Goldkruste“ (42 Prozent Weizenmehl, 2,5 Prozent Leinsamen und 2,5 Prozent Gerste) oder um ein „Anno“ handelt, das einen höheren Weizenmehlanteil hat. Der Abgleich erfolgte letztlich anhand einer Brotbildkarte, wie sie auch bei der Identifizierung exotischer Früchte hilft.

Wer auf Nummer sicher gehen will, holt sein Brot beim Bäcker, wo ein intensiverer Austausch über die Vorzüge einer kurzen Zutatenliste möglich ist. Die Aussage „Dumm wie Brot“ lässt sich wissenschaftlich nicht halten.