Meine Meinung: Ist gesund und macht hart

Sekt und Schnaps? Oder Böllern? Oder Neujahrsschwimmen? Stimmt, diese Fragerei ist suggestiv unfair. Zumal manch Gast des 3. Neujahrsschwimmens am Mittwoch nach vornächtlichem Umtrunk und schwerer Silvester-Artilleriearbeit ins eisig nüchterne Schleicherseewasser abgetaucht sein wird. Das eine tun, ohne das andere zu lassen, nennt man so etwas. Und doch lag der vielbeschworene Nachhaltigkeitsgedanke am Südbad-Strand besonders rein ausgebreitet: Also nicht nur gute Vorsätze für 2020 fassen, sondern gleich loslegen mit gesünderem Leben! Weniger Infekte durch mehr Abhärtung, das taugt allemal als Konsens-Thema.

Nachhaltigkeit ist ob so oder so vom Schleichersee nicht wegzudenken. So führte Susan Zetzmann, Chefin der Jenaer Bädergesellschaft JBG, mit Besuchern Neujahrsstrandgespräche über den kommenden Sommer: Da seien noch Schattenplätze zu schaffen wegen der Sonneneinstrahlung. Doch redete die JBG-Chefin etwa gegen den Vorschlag an, Kiwi-Pflanzen zu setzen, mögen deren große Blätter auch viel Schatten geben. Das Tropische wolle man vom See fernhalten. Ehe einheimische Bäume genügend groß gewachsen sind, werden also Sonnensegel helfen müssen. Auch nach einem Umtrunk sollte man lieber solche Segel aufsuchen als den See.