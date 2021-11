Großlöbichau. Stadtwerke Jena verkabeln Großlöbichau

Tiefbauarbeiten beginnen die Stadtwerke Jena Netze am Montag, 8. November, in den Brückenäckern in Großlöbichau. Bis voraussichtlich Mitte Dezember werden 600 Meter IT-Leitungen verlegt. Gearbeitet wird von der Dorfstraße Am Friedhof bis zu der Druckerhöhungsanlage im Gewerbegebiet von Großlöbichau. Während der Bauarbeiten kommt es abschnittsweise zu einer Vollsperrung der Straße.