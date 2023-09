Ja wo laufen sie denn, die Jenaer Seniorenwandergruppen?

Eine von zwölf Wandergruppen nimmt Kurs aufs das gemeinsame Ziel in Lobeda-Altstadt.

Jena. Für die große Sternwanderung 2024 wird jetzt schon ein Ziel gesucht. So schön war es in diesem Jahr.

Nach der Senioren-Sternwanderung ist vor der Senioren-Sternwanderung: Für die im Jahr 2024 geplante große Wanderung sucht das Seniorenbüro der Stadt schon jetzt ein geeignetes Wanderziel. Es muss ausreichend Platz bieten, damit 160 Leute den Tag gemeinsam ausklingen lassen können. Und schön soll der Ort natürlich auch sein.

Wie kommt das Büro auf die große Zahl? 165 Leute aus zwölf 12 Wandergruppen beteiligten sich an der diesjährigen Sternwanderung. Ihr Ziel war das Kulturhaus „Zum Bären“ in Lobeda-Altstadt. Von der Berggesellschaft, zum Seniorenbegegnungszentrum bis hin zum Seniorenklub Schott-Zeiss sowie Seniorenabteilungen aus Sportvereinen – viele Gruppen sind dem Aufruf des kommunalen Seniorenbeirates gefolgt. Im Schnitt waren die Gruppen zwischen 8 und 15 Kilometer rund um Lobeda unterwegs.

„Wir sprechen hier von einem Altersdurchschnitt von knapp 80 Jahren“, berichtet Elisabeth Wackernagel, die Vorsitzendes Jenaer Seniorenbeirates. Ohne Ehrenamt gehe es gar nicht. Die Wanderfreunde dankten den Ehrenamtlichen, die im Hintergrund den Saal im Bären hergerichtet hatten. Mit dem Speisen-Angebot der Fleischerei Steffenhagen verging bei interessanten Gesprächen die Zeit im Bären-Saal sehr schnell.

Blick in den Saal des Lobedaer „Bären", dem vereinsbetriebenen Kulturhaus in Lobeda-Altstadt. Bärenstarke Unterhaltung war hier garantiert. Foto: Seniorenbeirat

Und es wurde auch über die fürs nächste Jahr geplante 29. Sternwanderung gesprochen. „Alle Wanderfreundinnen und Wanderfreunde sind aufgerufen, ihre Ideen für Zielorte vorzuschlagen“, sagt Elisabeth Wackernagel. Der Seniorenbeirat freue sich über Zusendungen. Es kann auch ein Ort sein, der in den vergangenen Jahren besonders gut ankam. In fast 30 Jahren waren das so einige, teils auch unter freiem Himmel.

Kontakt: Seniorenbüro der Stadt Jena im Pflegestützpunkt in der Goethegalerie. E-Mail: kontakt@seniorenbuero-jena.de Telefon: 03641 31 000 92. Ansprechpartner ist Steffen Walther