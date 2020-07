Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jagdbergtunnel nach Feueralarm zeitweise gesperrt

Am Donnerstagmorgen ist der Jagdbergtunnel auf der A4 bei Jena in beiden Fahrtrichtungen nach einem Feueralarm für eine knappe Stunde voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Turboschaden am Motor eines Sattelzuges gegen 4.15 Uhr für starken Qualm in der Tunnelröhre gesorgt.

Die Tunnelfeuerwehr kam zum Einsatz, zudem wurde mittels Lüftern an der Decke der Tunnelröhre der Qualm aus dem Tunnel geblasen. Nachdem die Feuerwehr Entwarnung gegeben hatte und der Lkw aus dem Tunnel abgeschleppt wurde, konnte die Autobahn wieder komplett frei gegeben werden.

