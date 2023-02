Jahrbuch für Jena und Saale-Holzland wird vorgestellt

Saale-Holzland-Kreis/Jena. Präsentation in Jena: Jahrbuch für Geschichte und Naturkunde des Saale-Holzland-Kreises und der Stadt Jena

Das neu erschienene „Jahrbuch für Geschichte und Naturkunde des Saale-Holzland-Kreises und der Stadt Jena“ wird an diesem Samstag, 11. Februar, 11 Uhr, im Café-Bereich der Buchhandlung Thalia in der Neuen Mitte in Jena vorgestellt. Der Eintritt ist frei. Der erste Band der neuen Reihe umfasst 23 Beiträge zur Geschichte, Heimatkunde und Naturkunde der Region. Wer mehr über die Entstehung des Jahrbuchs und die Beiträge erfahren oder mit der Redaktion in Kontakt kommen möchte, ist herzlich eingeladen.

Samstag, 11. Februar, 11 Uhr, Buchhandlung Thalia Jena