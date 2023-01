Januar war kein guter Monat für den Jenaer Arbeitsmarkt

Die Agentur für Arbeit und das städtische Jobcenter Jenarbeit nutzten gemeinsam das als „Arbeitsamt" bekannte Gebäude am Jenaplan.

Jena. Die Arbeitslosenquote steigt in der Stadt Jena auf 5,5 Prozent. Die Zahl der freien Stellen schrumpft hingegen um mehr als 25 Prozent.

Die Arbeitslosenzahl in der Stadt Jena ist im Januar um 160 auf 3152 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 250 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Januar 5,5 Prozent; vor einem Jahr hatte sie sich noch bei 5,1 Prozent gelegen.

Im Rechtskreis SGB III, also bei der Agentur für Arbeit, lag die Arbeitslosenzahl bei 969, das sind 114 mehr als im Vormonat und 33 mehr als im Vorjahr. Die anteilige SGB-III-Arbeitslosenquote lag bei 1,7 Prozent. Im Rechtskreis SGB II, also dem städtischen Jobcenter Jenarbeit, gab es 2183 Arbeitslose, das ist ein Plus von 46 gegenüber Dezember; im Vergleich zum Januar 2022 waren es 217 Arbeitslose mehr. Die anteilige SGB-II-Arbeitslosenquote betrug 3,8 Prozent.



Im Januar meldeten sich 709 Personen neu oder erneut arbeitslos, das waren 129 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 539 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 106 mehr als im Januar 2022. Im Januar meldeten sich 302 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 8 weniger als vor einem Jahr. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 138 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 27 weniger als vor einem Jahr.

Knapp 900 freie Stellen gelistet

Im Januar waren 895 Arbeitsstellen gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 311 Stellen weniger (-26 Prozent). Arbeitgeber meldeten im Januar 235 neue Arbeitsstellen, das waren 89 oder 27 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

69,3 Prozent der Arbeitslosen werden in Jena durch das Jobcenter betreut. Das waren im Januar 2183 Personen, 46 weniger als im Dezember und 217 Personen (11,0 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Bei der Jenarbeit waren 3358 Bedarfsgemeinschaften registriert, 228 (7,3 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Und 4325 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II, 374 Personen (9,5 Prozent) mehr als im Vorjahr.