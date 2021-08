Jazz in Jena: Zwischen Herbert Roth und Wildkatzen-Blues

Jena. Mit „Jazz Time“ klangen am Wochenende in Jena-Lobeda die Sommerkonzerte aus

Nicht nur der Programmtitel „Jazz Time“, sondern auch das Sommerwetter lockte das Publikum in den Freibereich des Lisa in Lobeda-West zum Abschluss der diesjährigen Sommerkonzerte. Gestaltet für die Jazzfreunde von bestens bekannten Musikern wie Wolfgang Drilitzsch (Saxophon, Klarinette), Günther Rothardt (Saxophon, Klarinette) sowie Ulli Oberländer (Posaune, Piano), der auch die Leitung dieser Abende innehat. Ob mit „Sentimental Journey“ oder „Wild Cat Blues“, man wurde sofort von den Soli und dem vertrautem Tutti-Sound in Beschlag genommen, die Neugier auf alles Weitere weckend.

Bei den bisherigen Kulturabenden erlebte man so manche Überraschung mit Neuentdeckungen, so auch an diesem Abend mit dem Duo aus Andreas Böhmer (Gitarre) und Fabian Misch (Kontrabass). Was da in den zahlreichen Titeln quasi in Szene ging, es ist mit Worten nur schwer zu beschreiben, und das mit einer spielerischen Eleganz höchster Virtuosität musiziert; ein Repertoire traditioneller Weisen bis hin zu indischen Tonfolgen oder weniger bekannten Kompositionen von Herbert Roth präsentierend.

Danach Musik auf dem Klavier, unter anderem von Ulli Oberländer dargeboten, doch nicht nur Musik prägen diese Programme, sondern diesmal auch Lyrik, u.a. von Hermann Hesse.

Zum Finale mit allen Musikern dieses Abends gesellte sich Frank Riege (Gitarre und Gesang). Mit „Bei mir bist du schön“ beginnend, steigerte sich die Begeisterung im Publikum von Titel zu Titel. Für den nicht enden wollenden Beifall dankten die Musiker mit der Zugabe von „When The Saints Go Marchin On“.