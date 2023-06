Jazz-Künstler zu Besuch im Jenaer Planetarium

Jena. Am kommenden Freitag veranstalten die Jazzmeile Thüringen und das Zeiss-Planetarium ein Konzert. Zu Gast sind hochkarätige Jazzmusiker.

Die Jazzmeile Thüringen und das Zeiss-Planetarium veranstalten am kommenden Freitag, 16. Juni, um 20 Uhr im Planetarium ein Jazz-Konzert, das visuell untermalt werden soll. Das Konzert findet im Rahmen der Veranstaltung „Space is the place“ statt, die in diesem Jahr ihre zweite Auflage feiert. Und in diesem Jahr soll es hochkarätig werden, sagt Tommy Eckardt, der das Konzert mitorganisiert hat.

So treten am Freitag die „Meteors“ auf. Bei der Band vereine sich die „Creme de la creme“ der aktuellen Jazzszene. Mit dabei ist auch Sebastian Gramms, der bereits den deutschen Jazzpreis gewonnen hat. Wer der Verschmelzung von Weltall und Jazz beiwohnen will, kann Karten entweder über die Website des Planetariums bestellen oder am Freitag an der Abendkasse kaufen.