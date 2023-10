Jazzkonzert in Jena und kostenfrei im Netz

Jena. Das „Austrian Syndicate“ ist im Jenaer Trafo und im virtuellen Club erlebbar

Der amerikanische Jazzpianist Peter Madsen kann auf eine erfolgreiche über 40 Jahre dauernde Karriere zurückblicken. Er hat mit den Stars der Jazzszene gespielt – und zwar in ganz unterschiedlichen Stilen. 2001 verschlug es Peter dann von New York aus nach Österreich, wo er auf den 16-jährigen David Helbock traf, damals schon ein Ausnahmetalent am Klavier. Madsen wurde dessen Lehrer, Mentor und Freund. Mittlerweile ist David Helbock aus den Fußstapfen seines ehemaligen Lehrers herausgewachsen. Helbock ist mehrfacher Preisträger des weltgrößten Jazzpianosolo-Wettbewerbs in Montreux, hat über 20 Alben als Leader veröffentlicht und die Presse feiert ihn. In einem gemeinsamen Projekt holen sich nun Peter Madsen und David Helbock für ihr „Austrian Syndicate“ die beste Rhythmusgruppe ins Boot, die Österreich im Jazz zu bieten hat. Raphael Preuschl und Herbert Pirker sind seit über 20 Jahren ein eingespieltes Team und das gefragteste Bass-Schlagzeug-Gespann in Wien. Raphael, studierter Kontra- und E-Bassist, hat sich wie kein anderer auch die ungewöhnliche Bassukulele zu eigen gemacht, Herbert steuert seine Grooves bei.

Mittwoch, 18. Oktober, 20 Uhr im Trafo, Nollendorfer Straße 30 Eine halbe Stunde vor dem Konzert startet ein Live-Stream. Hier kann man kostenlos und ohne irgendeine Registrierung das Konzert miterleben. Es wird jedoch darum gebeten, das Projekt über „Pay as you wish“ zu unterstützen.