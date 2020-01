Die Themen Bauen, Wohnen, Energie und auch Grillen und Barbecue stehen im Fokus, wenn am 21. Februar die Messe „Jena 2020“ in der Sparkassen-Arena eröffnet wird. Als Vorgeschmack halten Christiane Längle und Vico Wiegand einen Lachs in die Kamera, bevor er unter dem Deckel eines Pelletgrills verschwindet.

Jena 2020: Messe macht auch Lust aufs Grillen und Barbecue

Der Besucher hat die Premiere goutiert, weshalb es eine Fortsetzung gibt: Ein zweites Mal wird die Messe „Jena 2020“ den Fokus neben den Themen Bauen, Wohnen und Energie auf Grillen und Barbecue legen. Die Messe öffnet vom 21. bis 23. Februar in der Sparkassenarena ihre Pforten.

Gemäß der Devise, dass der Thüringer das ganze Jahr über brät, stand Andreas Bräuer zwischen einem Elektro-Grill und einem Pelletsmoker vor dem Haus in der Kahlaischen Straße 4. Der Chef des Erfurter Grill-Resorts bot im Wortsinn einen Vorgeschmack auf die Messe, wenngleich der fünf Kilogramm schwere Lachs am Ende unangetastet blieb. Dazu später mehr.

300 Aussteller erwartet

„Derzeit haben wir noch zwei Plätze zu vergeben“, sagt Christiane Längle, Inhaberin der Firma Messe-Konzept Thüringen mit Sitz in Dornburg-Camburg. Bei etwa 300 Ausstellern sei dies vier Wochen vor dem Beginn der Messe beruhigend. Die Ausstellungsangebote umschließen die Themen zukunftsorientiertes Bauen, Sanieren, behagliches und gesundes Wohnen, Nutzung und Speicherung regenerativer Energien, schonender Umgang mit Ressourcen sowie in diese Themen hineinreichende Möglichkeiten zum Geld sparen und anlegen.

Die hohe Akzeptanz und Resonanz spiegele sich in der konstanten Zahl der Messebesucher aus Thüringen (14.000 bis 17.000) ebenso wie in der konstant hohen Ausstellerzahl wider.

Was überzeugt? „Es ist tatsächlich die gute Resonanz und die gute Betreuung. Wir merken das an den Aufträgen, die auf die Messepräsenz zurückzuführen sind“, sagt Torsten Hauptstock, der gemeinsam mit Jens Schumann ein Handwerksbetrieb für Fußboden und Innenausbau führt. Angesichts einer Kundschaft, die zu 80 Prozent aus der Region stamme, sei es wichtig, auf dieser regionalen Messe vertreten zu sein, sagt auch Vico Wiegand. Er ist Geschäftsführer der Firma „H & K Einrichtungen“ an der Kahlaischen Straße, wo am Mittwoch die Pressekonferenz stattfand.

Grillprofi Oliver Sievers auf der Showbühne

Auch wenn der Bochumer Grillprofi Oliver Sievers auf der Showbühne praktische Tipps gibt und Aroma-Junkies seltene Marinaden und Saucen probieren können, will Andreas Bräuer auch über eine Vielzahl an Geräten und Marken informieren und aufzeigen, dass es durchaus Alternativen zum heiligen Edelstahl-Kamin-Grill gibt, der den Thüringer-Weihrauch produziert. Allerdings ist er auch zuverlässig. Angesichts einer Bedienungsanleitung in englischer Sprache schätzte Andreas Bräuer die Garzeit im Pelletsmoker falsch ein, weshalb Lachs und Journalisten nicht zusammenfanden. „Das wird nachgeholt“, versprach er.



Auf einen Blick



Die Messe öffnet vom 21. bis 23. Februar täglich von 10 bis 18 Uhr.

Eintritt beträgt für Erwachsene 6 Euro, mit Ermäßigung 4 Euro. Kinder unter 14 Jahre in Begleitung Erwachsener erhalten kostenlosen Zutritt.

Parken im ausgewiesenen Umfeld der Sparkassen-Arena und am Burgauparkist für die Messebesucher kostenfrei.

Ausstellungsfläche: 4000 Quadratmeter Hallenfläche und Freifläche

Aussteller: etwa 300