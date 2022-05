Jena: Ab Montag gibt’s das 9-Euro-Ticket

Jena. Jenaer Nahverkehr und JES beginnen ab Montag, 23. Mai, mit dem Vorverkauf. Das sind die wichtigsten Details:

Der Vorverkauf für das vom Bund beschlossene 9-Euro-Ticket beginnt am Montag, 23. Mai, beim Jenaer Nahverkehr und bei der JES Verkehrsgesellschaft. Im Juni, Juli und August kann der öffentliche Personennahverkehr monatlich für 9 Euro genutzt werden.

Erhältlich ist es ab Montag im Servicecenter des Jenaer Nahverkehrs in der Holzmarkt-Passage sowie im Vorverkauf an allen Fahrausweisautomaten an den Haltestellen des Jenaer Nahverkehrs. Zum sofortigen Fahrtantritt werde das 9-Euro-Ticket ab Juni zusätzlich auch in den Automaten in Bus und Bahn zu haben sein. In den Bussen der JES Verkehrsgesellschaft wird das Ticket direkt beim Fahrpersonal erhältlich sein.

Abo-Ticket gelten von Juni bis August automatisch bundesweit im Nahverkehr. „Während des Aktionszeitraums werden die Abbuchungen von den Konten der Abo-Kunden automatisch auf den reduzierten Monatspreis von 9 Euro angepasst“, teilt der Jenaer Nahverkehr mit.

Bei Nutzern der Fairtiq-App werde automatisch ein 9-Euro-Ticket generiert , wenn sie über den Betrag bis Monatsende kommen.

Das Ticket gilt deutschlandweit für alle Nahverkehrszüge, alle Busse und Straßenbahnen, S- und U-Bahnen sowie ausgewählte Fähren (nicht IC, EC und ICE).

Weitere Informationen www.nahverkehr-jena.de/9-Euro-Ticket.