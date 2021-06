Jena als historische Stätte der Physik

Jena. „Aus der Vergangenheit in die Zukunft: Wissenschaftliche Innovation in Jena“, so ist die Festveranstaltung überschrieben, in deren Rahmen die Stadt Jena mit dem Ehrentitel „Historische Stätte der Physik“ ausgezeichnet wird. Der Festakt beginnt am Montag, 7. Juni, 16 Uhr in der Aula der Friedrich-Schiller-Universität (FSU), Fürstengraben 1. Zu den Höhepunkten des Festakts gehört eine Podiumsdiskussion, die vom Jenaer Redaktionsleiter der Ostthüringer Zeitung und der Thüringischen Landeszeitung, Thorsten Büker, moderiert wird. Auf dem Podium sitzen unter anderem Luc Bergé, der Präsident der Europäischen Physikalischen Gesellschaft, Lutz Schröter, der Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der Staatssekretär für Wissenschaft und Hochschulen des Landes Thüringen, Carsten Feller, Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche, der Präsident der FSU, Walter Rosenthal, sowie der Dekan der Physikalisch-Astronomischen Fakultät, Prof. Dr. Christian Spielmann.

Nach der Podiumsdiskussion schließt sich der Festvortrag von Christian Forstner, Leiter des Fachverbandes Geschichte der Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, an. Während des Festaktes wird auch eine Ehrentafel feierlich enthüllt und später am Eingang des Hauptgebäudes der Physik am Max-Wien-Platz 1 angebracht.

Die Festveranstaltung wird per Live-Stream übertragen: https://online.mmz.uni-jena.de/paf.html