Jena als Mekka für Nachwuchskicker

Jena. SV Schott betreut im Juni 130 Teams mit 2500 Teilnehmenden bei einem Großturnier mit internationaler Beteiligung in Jena

Der Monat Juni werde in Jena ein Sportmonat sein. – Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) hat am Mittwoch mit großer Genugtuung den „SaaleCup“ angekündigt, ein Nachwuchsfußballer-Großturnier innerhalb des Kontinentalformats „European Football Cup“. So laufen Turniere an 17 Standorten in sechs Ländern. Und in der Jenaer Oberaue werden am letzten Juni-Wochenende (23. bis 25. Juni) fast 130 Mannschaften mit Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 17 kicken. Der SV Schott werde als Ausrichter samt Betreuern an die 2.500 Gäste begrüßen, so schätzte Wolfgang Grüneberg-Lemke, der Finanzer bei der Abteilung Fußball des SV Schott.

Magneten dringend gesucht

Der Bereich Sport habe in den Corona-Monaten auch in Jena gelitten, sagte der OB. „Sehr, sehr lange“ sei kein derartiger „Großsportmonat“ möglich gewesen; so würden zudem im Juni der Paradies-Marathon (11. Juni) wie auch die Boulder-Bundesliga (10. Juni) das Stadtbild aufmischen und am 1. Juni 1700 Teilnehmer bei der 100-km-Wanderung „Rund um Jena“ zu erwarten sein. Wie dringlich solche Magneten seien, betonte Matthias Weißbrodt, Referent für Sportentwicklung bei der Stadt. Schließlich seien mit dem Jenzigberglauf und dem Duathlon gerade zwei bewährte Formate aufgegeben worden.

Zelte auf dem Werferplatz

Wolfgang Grüneberg-Lemke berichtete, dass der SV Schott 2022 bei einem solchen Turnier in Göttingen beteiligt gewesen sei. „Die Versorgung war – hmm, na ja. Wir haben uns gesagt: Das können wir besser.“ Deshalb also die Kooperation mit der auf reine Amateur-Nachwuchsturniere spezialisierten Hamburger Ballfreunde GmbH. „Die machen die Ausschreibung und Einladung, wir als SV Schott die Vor-Ort-Betreuung“, sagte Grüneberg-Lemke. „Vor Ort“ betreut werden müssen nun Mannschaften aus zehn Bundesländern sowie aus Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und Tschechien. 400 Teilnehmer werden nach Grüneberg-Lemkes Beschreibung in Zelten auf dem Werferplatz nächtigen, weitere 600 in Schulen und Sporthallen. In den Mensen des Carl-Zeiss-Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule Wenigenjena soll das Frühstück ausgegeben werden. Der ASB rücke mit Feldküchen an und biete vier Abendessen-Menüs.

Mehrkosten „gemeinsam wegfedern“

Fürs Sportliche sind neun Klein-, zwei Großfelder und ein verkürztes Großfeld verfügbar. Die normale Fußballsaison sei dann schon beendet. „Sonst hätte man den Termin nicht nehmen können“, sagte Grüneberg-Lemke. Er hoffe freilich, dass der laufende Stadion-Neubau dann so weit fortgeschritten ist, dass eine vernünftige Zufahrt zur Oberaue möglich ist.

Was sagt der OB dazu vorm Hintergrund, dass gerade Millionen-Mehrkosten für den Stadion-Bau erkennbar geworden sind? Das sei „keine große Überraschung“, weil bei allen laufenden Projekten die Kriegs-, Energie- und Lieferkrise durchschlage. „Das wirkliche Glück ist, dass das nicht in der Hand von externen Dritten liegt, sondern bei Partnern, die das selbst vollendet sehen wollen“, sagte der OB. „Wir bringen das Ding zu Ende. Du musst das wegfedern – fair für alle Beteiligten.“