Jena als „Optical Valley“

Jena Stadt und Optik-Messe „W3+ Fair“ scheinen wie füreinander geschaffen

Einen Namen, der vielleicht nicht ganz so leicht über die Zunge rollt, hat die „W3+ Fair“. Es ist eine Messe für sogenannte „Enabling Technologies“. Zu Deutsch in etwa „ermöglichende Technologien“ oder auch „unterstützende Technologien“. Das „W“ steht für die Stadt Wetzlar, wo die Messe ihren Anfang fand. Nun findet sie auch zum ersten Mal in Jena statt und gibt Besuchern am 29. und 30. November die Chance, sich mit über 160 Ausstellern aus zehn Ländern zu vernetzen, die in der Optik-Branche tätig sind. Die „3“ steht für die drei Branchen, um die es ursprünglich einmal bei der Messe ging: Optik, Elektronik und Mechanik. Mittlerweile steht „Enabling Technologies“ als Hauptthema auf den Bannern, und fragt man als Laie die Aussteller, worum es genau geht, so fallen direkt die Worte „Optik“ und „Photonik“.

Ohne Photonik keine Handys

„Bei diesen Bereichen geht es hauptsächlich um Licht und Strahlung“, erklärt Ulrike Helfferich von Epic, einem Unternehmen, das Photonik-Firmen aus ganz Europa dabei hilft, sich untereinander zu vernetzen. „Wie man Licht dahin bekommt, wo es hin soll, und wie man es dazu bringt, das zu tun, was man möchte.“ Beispielsweise seien Lichtdetektoren oder die Lasermaterialbearbeitung in der Branche angesiedelt. Gerade bei der Herstellung von Autos müsse viel mit Lasern geschnitten werden. „Enabling Technologies“ sei hier ein Begriff, der genutzt werde, weil in der Branche keine Endprodukte hergestellt werden. Allerdings würde es ohne deren Technologie diese Endprodukte nicht geben. „Photonik-Firmen stellen keine Handys her, aber man findet ihren Einfluss bei den Kameras und Blitz-Funktionen. Oder auch bei den Infrarot-Lasern auf der Vorderseite, die Gesichtserkennung ermöglichen“, sagt Helfferich.

Jeremy Picot-Clemente (links) aus Lyon und Ulrike Helfferich aus München sind Mitarbeiter von Epic, einem der Hauptpartner der Messe. Foto: Nathalie Lauterbach

Gerade Jena habe da sehr viele starke Firmen, die in dieser Branche angesiedelt seien. Deswegen sei die Stadt als neuer Messe-Standort für die W3+ Fair auch „perfekt“, und sie sei „so froh“, dass die Vorschläge der Aussteller bei dem Veranstalter Fleet Events auf offene Ohren gestoßen seien. Diese hätten mit einer Umfrage nach Ideen für weitere Messe-Standorte gesucht, und sie habe sofort „Jena“ aufgeschrieben. Ihrer Ansicht nach gebe es keine neue Hightech-Elektronik ohne die Optik-Technologie vom Jenaer Optik-Giganten Zeiss.

Auch Matthias Wetzel, der Geschäftsführer eines Jenaer Industriebeschriftungsunternehmens, freut sich sehr über den Einzug der Messe in die Sparkassen-Arena. Seit Jahren habe er Jena schon als „Optical Valley“ bezeichnet, sei doch die Optik-Branche hier so stark und konzentriert. Er arbeite auch schon seit Jahren mit der Messe zusammen und sei Mit-Initiator dafür gewesen, sie nach Jena zu holen.

Stephanie Wetzel hält einen gravierten Apfel in der Hand. Darauf steht „Optical Valley“, ein Begriff, den Matthias Wetzel gern nutzt für Jena, ist es doch ein wichtiger Standort für die Optik-Industrie. Foto: Nathalie Lauterbach

Eröffnung mit Ministerpräsident und Oberbürgermeister

Bei der Eröffnung der Messe sprachen auch Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) und Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) ein paar Worte. Ramelow betonte, wie bedeutsam Jena als Optik-Standort sei und sagte: „Im Weltraum fliegt nichts herum, in dem nicht Teile aus Jena verbaut sind.“ Nitzsche bezeichnete die Messe als „letztes Puzzlestück“, das Jena noch gefehlt habe. Für nächstes Jahr gebe es bereits Pläne, die Messe in Jena zu erweitern.