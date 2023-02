Jena auf dem Weg zur Stadt mit Skyline

Jena. Acht Hochhäuser sind in Planung. Weshalb diese Strategie gut ist für die Stadtentwicklung

Stadt im Höhenrausch: „Wir sehen, dass in Jena eine Skyline entsteht“, so hat Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) den hiesigen Hochhaus-Boom kommentiert. „Das ist nicht nur für Ostdeutschland eine Entwicklung, die ihresgleichen sucht.“

Die Initialzündung habe 2016 die vom damaligen Stadtarchitekten Matthias Lerm initiierte „Hochpunkt-Studie“ gegeben. Nach dem „K 1“-Wohn- und Geschäftshaus in Lobeda-Ost gehe es nun Schlag auf Schlag: drei geplante Hochhäuser auf dem Eichplatz (70 Meter, 20 Geschosse; 50/13; 33/10); das Hochhaus der Dotsource-Bebauung an der alten Feuerwache (66/17); am Steinweg-„Quartier 22“ (49/15); im „Solarwohnquartier“ am Spittelplatz (49/16); im Winzerlaer Columbuscenter-Nachfolgeprojekt (33/10). Dazu ein weiteres Projekt einer IT-Firma am Steinweg. Der Psychologie-Hochhausrohbau am Inselplatz misst 63 Meter.

Das Hochpunktprinzip helfe, „Wachstum zu versöhnen mit dem Flächenfraß“, sagte Gerlitz.