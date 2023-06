Jena begeht den „langen Tag der Natur“

Am Tag der Natur kann man auch die Vielfalt des Waldes erleben (Symbolbild)

Jena. In Jena findet am Freitag, 9. Juni der „lange Tag der Natur statt“. Besucher können sich auf eine abwechslungsreiches Programm freuen.

Auch in Jena findet der „Lange Tag der Natur“ statt. Dazu laden der Nabu Jena, die untere Naturschutzbehörde Jena und der Stadtforst Jena am Freitag, 9. Juni, auf das Gelände des ehemaligen Schottplatzes ein, um vom Nachmittag bis in die Nacht hinein die Vielfalt der Natur unserer schönen Jenaer Umgebung zu erleben.

Am neuen „Forum Naturae“ wird ab 16 Uhr unter dem Titel „Was springt, krabbelt und fliegt denn da?“ zur Familienexkursion geladen. Auf der Erkundungstour wird entdeckt, welche sechsbeinigen und gefiederten Tiere in Wald und Wiese zu Hause sind.

Ab 18 Uhr heißt es dann „Abendgezwitscher – musikalisch unterwegs“: Zusammen mit den Vogelexperten des Nabu Jena und des Naturschutzes lauschen die Teilnehmer auf einer kleinen Wanderung im Jenaer Forst dem abendlichen Gesang der gefiederten Freunde. Und schließlich zieht es die Besucher ab 20 Uhr „Wie Motten zum Licht“. Dann können die Teilnehmer der abendlichen Exkursion die Schmetterlinge der Dunkelheit kennenlernen. Ein Experte wird über die Falter aufklären.

Parken auf dem Wanderparkplatz begrenzt möglich