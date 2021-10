Jena benötigt Soldaten für Corona-Dienst

Jena. Stadt Jena sucht neuerlich Hilfe bei Bundeswehr

Die Stadt hat bei der Bundeswehr wieder personelle Hilfe beantragt, um die Corona-Kontaktnachverfolgung in den Griff zu bekommen. Das bestätigte Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU).

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Dienstag 25 Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus gemeldet. Folgefälle haben sich ergeben wegen Infektionen an der Montessorischule, an der Berufsschule für Gesundheit und Soziales und an der Westschule. Das Infektionsgeschehen ist diffus und in allen Altersgruppen zu verzeichnen.

Anzahl aktiver Fälle: 327; davon in den vergangenen 24 Stunden: 25; stationäre Fälle: 1; Hospitalisierungsinzidenz: 0,9; prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 7,8 Prozent, Infektionen der letzten sieben Tage: 180 (Vortag: 183); aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 162,6 (tags zuvor: 165,3). Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 5.116; Verstorbene insgesamt: 84.