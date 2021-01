Corona-Lockdown: Jena berät über Öffnung der Spielplätze

Jena Die Sieben-Tage-Inzidenz in Jena liegt deutlich unter dem Wert von 200. Die Stsdt berät deshalb über eine Öffnung der Spielplätze.

Immerhin: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Jena den achten Tag in Folge unter der Marke von 200 blieb, wird im Krisenstab beraten, ob die Spielplätze geöffnet werden können. Das sagte Rathaussprecher Kristian Philler. Corona-Blog: Nur geringer Anstieg bei Infektionszahlen – Ramelow zeigt Reue nach Social-Media-Auftritten

Leser meldeten sich in der Redaktion, da am Montag auch die vorgezogenen Winterferien starteten. Die Stadt sperrte am 16. Dezember die kommunalen Spielplätze, nachdem der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen überschritten worden war. Das sorgte für viel Kritik, ein Mann zog sogar vor das Verwaltungsgericht, scheiterte aber mit seinem Eilantrag. Im Kern räumte die Kammer der Stadtverwaltung einen Entscheidungsspielraum ein, da die Risiko- und Gefahrenlage groß und das Wissen über die Ursache und die Verbreitung der Krankheit eher beschränkt sei. Sie berief sich dabei auf das Infektionsschutzgesetz und stellte dieses über die Grundrechte.

441 aktive Coronafälle in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Sonntag bis 24 Uhr nur viere neue Corona-Infektionen gemeldet. 26 Personen sind genesen. Damit gibt es in Jena 441 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 147,7. In der Montessorischule habe eine Teilquarantäne angeordnet werden müssen.

Die Jenaer Statistik: