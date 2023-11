Jena bereichert Digital-Gipfel der Bundesregierung mit einem Novum

Jena. Stadt präsentiert am 20. und 21. November Markt der Möglichkeiten: 100 Veranstaltungen an 5 Orten.

Ein Paradox: Jena ist so verliebt in den Digital-Gipfel, dass die Stadt die coronabedingten Ausfall 2020 keinesfalls in die Welt der Livestreams und Videokonferenzen verschieben wollte: Mit Hilfe des Landes bewarb man sich ein zweites Mal – mit Erfolg: Die Stadt ist am 20. und 21. November Gastgeberin. Und erwartet werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) sowie weitere rund 1000 Teilnehmer. „Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr mit dem Digital-Gipfel nach Jena gehen“, sagte Habeck bereits im Frühjahr der dpa. Mit einer überzeugenden Bewerbung habe sich die innovative Region als Veranstaltungsort empfohlen.

Arbeit für 5000 Menschen

Wenn die Stadt enthusiasmiert ist, zitiert sie das Dreigestirn: Vor mehr als 150 Jahren hätten Zeiss, Abbe und Schott das Fundament für Jena als bedeutenden Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort gelegt, sagte OB Thomas Nitzsche (FDP). Und heute gelte Jena als Wiege des Online-Handels und verfüge über ein Cluster der Digitalen Wirtschaft mit 150 Firmen. Über 5000 Menschen würden hier an digitalen Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft arbeiten.

Während das Bundeswirtschaftsministerium das Hauptprogramm organisiert, das für geladene Gäste im Volkshaus stattfindet, bietet Jena erstmals ein Rahmenprogramm an, das öffentlich zugänglich und kostenfrei ist und das sich „Markt der digitalen Möglichkeiten“ nennt; mit mehr als 50 Unternehmen und mehr als 100 Veranstaltungen an fünf zentralen Orten der Stadt: Ernst-Abbe-Campus der Universität, Ernst-Abbe-Hochschule, StadtLab am Löbdergraben, Kassablanca und Kino am Markt. Das Angebot sei ein echter Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger, sagte der zuständige Dezernent Benjamin Koppe (CDU).

Erste E-Mail 1971

„Wissenschaft treibt die Digitalisierung voran“, sagte Christoph Steinbeck, Vizepräsident für Digitalisierung der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er erinnerte daran, dass die erste E-Mail der Welt 1971 zwischen zwei Universitäten versandt worden sei. Heute zeigt die FSU auf dem Campus, wie sie mit Künstlicher Intelligenz zur besseren Bewältigung der globalen Klimakrise beiträgt, die Wasserqualität in Thüringen und darüber hinaus verbessert und wie KI in der Medizin Diagnostik und Therapie verändert.

Mario Brandtner, Vizepräsident für Studium, Lehre und Weiterbildung der Ernst-Abbe-Hochschule, erwähnte das neue Zentrum für Angewandte Künstliche Intelligenz an der EAH, das Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander verbindet, um so das Thema Künstliche Intelligenz in Thüringen weiter voran zu bringen. Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert das Vorhaben mit 2,7 Millionen Euro.

Dorothea Prell, Projektleiterin Smart City, und Domenique Dölz, Clustermanager für Digitale Wirtschaft und Wissenschaft Jena Digital e.V. Foto: Thorsten Büker

So vielfältig die Anwendungsfälle der Digitalisierung sind, so breit ist auch das Veranstaltungsprogramm während des „Marktes der digitalen Möglichkeiten“ ausgerichtet.

Thematisch lassen sich die Vorträge und Ausstellungen in Kategorien einordnen: Zukunftsfähigkeit, Startups, SheTransformsIT, Resilienz, Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz, Gesundheit, Gesellschaft.

Vielfältige Themen

Darüber hinaus geben Thementouren Einblicke in digitale Welt in Jena, sagte Dorothea Prell, Projektleiterin Smart City.

E-Commerce-Standort Jena: Dotsource, Coachwhisperer GmbH, Intershop Communications AG.

Ohne Optik keine Digitalisierung: Eine Highlight-Tour zu Schott, Zeiss und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF

Digital praktisch: Interaktiver Digitalisierungssprint an der EAH Jena

Mit Blick auf den „Markt der Möglichkeiten“ sagte Domenique Dölz, Clustermanager Digitale Wirtschaft und Wissenschaft, Jena Digital: „Damit schaffen wir eine Plattform für eine tiefgreifende Vernetzung und den Austausch von Wissen zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, wovon der Digitalstandort langfristig profitieren wird.“

Der 16. Digital-Gipfel der Bundesregierung findet am 20. und 21. November im Kongress- und Tagungszentrum Volkshaus in Jena statt. Unter dem Titel „Digitale Transformation in der Zeitenwende. Nachhaltig. Resilient. Zukunftsorientiert“ kommen mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland zusammen. An zwei Tagen dreht sich alles um die digitale Zukunft Deutschlands. Wie können wir Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen? Wie gehen wir mit der rasanten Entwicklung von Künstlicher Intelligenz um? Wie kann Deutschland als Technologie- und Innovationsstandort gestärkt werden? Und wie können wir zunehmender Desinformation begegnen? Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den ausrichtenden Bundesministern Robert Habeck (Bündnisgrüne, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) und Volker Wissing (FDP, Bundesministerium für Digitales und Verkehr) werden zahlreiche weitere Bundesministerinnen und -minister sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft erwartet. An beiden Gipfel-Tagen wird es Livestream-Übertragungen der Hauptbühne und von Veranstaltungen mit Beteiligung von Bundesministern und Bundesministerinnen geben. Online finden Interessierte auch weitere Infos zum Digital-Gipfel: www.digitalgipfel-jena.de