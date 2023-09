Jena besucht Erlangen: Ticketverkauft startet Montag

Zum Programm am 3. Oktober wird wieder ein Kneipenquiz mit dem Star der Erlanger Quiz-Szene, Big Kev Murphy, gehören. Hier ist er bei einem Besuch in Jena im Theatercafé zu sehen.

Der Ticketverkauf für die Bürgerreise nach Erlangen startet am Montag: Interessierte können die Karten in der Tourist-Information erwerben oder - in diesem Jahr erstmals – ein Ticket online kaufen, das per E-Mail zugesendet wird. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

In Erlangen erwartet die Reisenden nach Angaben des Rathauses ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Die Tickets für 20 Euro beinhalten die Hin- und Rückfahrt im Reisebus sowie die Teilnahme am Festprogramm in Erlangen. Die Fahrt beginnt am 3. Oktober um 7.30 Uhr am Busbahnhof in Jena, die Rückfahrt in Erlangen ist gegen 18.30 Uhr geplant. Insgesamt stehen 200 Plätze zur Verfügung.

Lutz Rathenow redet zum Festakt

Das Vorbereitungsteam der fränkischen Partnerstadt habe auch in diesem Jahr einen interessanten Tag vorbereitet: Zum Festakt werde Lutz Rathenow, Schriftsteller und ehemaliger Landesbeauftragter des Freistaates Sachsen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, sprechen. Außerdem seien eine Stadtführung durch die Hugenottenstadt Erlangen, Auftritte von zwei Bigbands aus Erlangen und Jena im Palais Stutterheim, ein Kneipenquiz, eine Lichtshow in der Hugenottenkirche und zum Abschluss eine ökumenische Andacht geplant. Wie jedes Jahr runden ein Tischtennis- und ein Volleyballturnier das Programm sportlich ab.

Die Städtepartnerschaft zwischen Jena und Erlangen wurde 1987 ins Leben gerufen. Seit vielen Jahren feiern beide Städte zusammen am 3. Oktober den Städtepartnerschaftstag und besuchen sich an diesem Tag im jährlichen Wechsel. In diesem Jahr lädt Erlangen Bürgerinnen und Bürger von Jena zum Festtag ein. Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und sein Erlanger Kollege Florian Janik (SPD) werden dabei sein.