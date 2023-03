Jena beweist Herz für Menschen mit Handicap

Jena. Im Juni Gastgeber-Stadt für „Special Olympic“-Sportler und zusätzlich Inklusionsfestival am Theaterhaus.

Jena will sich der Welt zeigen als Stadt mit Herz für gehandicapte Menschen. Und so wird im Juni thematisch zweierlei ineinanderfließen, wie Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und Sportdezernent Benjamin Koppe (CDU) am Mittwoch vermeldeten: Jena ist vom 12. bis 15. Juni eine von sieben Thüringer Gastgeber-Städten für Athletinnen und Athleten der „Special Olympic World Games“. Das ist die weltweit größte Sportveranstaltung für 190 Delegationen mit tausenden geistig und mehrfach Behinderten, die vom 17. bis 25. Juni in Berlin in 26 Sportarten wie auch in zwei Demonstrationssportarten antreten. Jena ist eine von 216 deutschen Gastgeber-Kommunen und wird eine 34-köpfige Delegation aus Lettland willkommen heißen, darunter 18 Sportler in fünf Sportarten. Einerseits. Andererseits wird Jena am 10. und 11. Juni ein Inklusionsfestival unterm Motto „Schranken los!“ darbieten. Damit wolle man ausdrücken, dass der Zugang zur Kultur allen ermöglicht werden kann und muss, sagte Produktionsleiterin Eva Göbel vom Eigenbetrieb Jenakultur.

Die Inklusiven-Disco

OB NItzsche sprach von „wenigen Dingen, die Menschen zusammenführen, wie es der Sport kann“. Und Jenas Sportbeauftragte Vanessa Baum berichtete, dass die Stadt den Letten am 11. Juni einen Empfang mit Picknick an der Saale bereite. Auf dem Programm stehen Besuche in einem Experimentierlabor in der UniverSaale-Schule und im neuen Stadion, Sportspiele im Jenaer Behindertensportverein oder etwa eine Inklusiven-Disco im Paradiescafé. Schon 2021 habe sich die Stadt als Gastgeberin beworben und voriges Jahr die Zusage bekommen. Jenas OB soll die Letten am 17. Juni bei Eröffnung der Games in Berlin sogar ins Stadion führen. So viel Offenheit schärft den Blick für thematische Selbstkritik. Dezernent Koppe erinnerte daran, dass gerade Jenas Sportentwicklungsplanung wie vorgeschrieben nach zehn Jahren überarbeitet werde. Tatsächlich sei der Sport für geistig und mehrfach Behinderte im alten Planwerk „untergeordnet“ gewesen; der Inklusion solle im neuen Entwicklungsplan eine „entscheidende Rolle“ zukommen. Vanessa Baum merkte an, dass es in Jena bislang „ganz, ganz wenige Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung“ gebe.

Ruf besser als die Realität

Eva Göbel sagte aus ihrem Blickwinkel über die Inklusion: Da habe die Kultur „leider einen besseren Ruf“, als es die Realität zeige. „Aber wir sind selber Lernende.“ Und so solle das Festival alle Sinne ansprechen und Schranken überwinden helfen. Veranstaltungsorte am 10. und 11. Juni sind der Theatervorplatz, der Innenhof des Hauses Schillerstraße 5, Schillers Garten und die Probebühne des Theaterhauses. 16 Vereine und Träger-Verbände sind Partner des Festivals. Und ganz wichtig: Die 65.000 Euro Ausgaben werden mehr als zur Hälfte getragen mit Fördermitteln der Heidehof-Stiftung, der Sparkasse Jena, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und des Zeiss-Förderfonds. Thomas Schütze vom Sparkassen-Vorstand bezeichnete es als „gutes Signal“, das Jena mit seiner Sport- und Festival-Initiative aussendet.

Wintersnöte in der Kneipenmeile

Das Thema sei eingedenk von 8860 Schwerbehinderten in Jena „in der Breite der Gesellschaft verankert“, sagte OB NItzsche. Und wie lässt sich Jena benoten in Fragen der Behindertenfreundlichkeit? Ines Muskalla, Vize-Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung, sagte: Die Stadt sei „relativ gut aufgestellt für Rolli-Fahrer“. Rein baulich sei es aber an bestimmten Schwerpunkten nicht einfach mit der Teilhabe, Beispiel: die Kneipenmeile Wagnergasse mit ihren vielen Stufen, sagte Ines Muskalla. „Im Winter wird’s dort schwierig.“

Mehr zum Festival demnächst auf der noch im Aufbau befindlichen Webseite www.schrankenlos-jena.de