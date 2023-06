Jena braucht 150 neue Wohnungen in Lobeda

Jena. Trotz massiver Kritik in der Nachbarschaft votiert Jenas Stadtrat einstimmig dafür

Die Nachbarn sind massiv dagegen. Der Jener Stadtrat stimmte am späten Mittwochabend trotzdem dafür, den Bebauungsplan für die Theobald-Renner-Straße auszulegen. Das Jenawohnen-Vorhaben sei von übergeordneter Bedeutung. Etwa 150 Wohnungen in sechs Einzelgebäuden sollen entstehen.

Im „Rennerdorf“ befürchten Anlieger eine Dauerbaustelle. Bei einer Ortsteilratssitzung stimmten vor Wochen nur zwei Mitglieder für das Vorhaben, die meisten enthielten sich der Stimme, der Saal der Galerie Lobeda war voller Bürger. Ein ganz anderes Bild gab es jetzt im Rathaus: Außer zwei Jenawohnen-Vertreter gab es keine Gäste.

Die Pläne werden demnächst zwei Monate ausliegen, und es ist eine weitere Bürgerversammlung vorgesehen. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) wurde gebeten, etwas zu dem Wäldchen zu sagen, das derzeit an die Theobald-Renner-Straße grenzt. Keines der Gebäude entsteht in den als Wald eingestuften Flächen, so Gerlitz. Allerdings wird eines der Gebäude in der 30-Meter-Schutzzone liegen, die als Abstandshalter zum Wald fungiert. Deshalb soll es im verbleibenden Wald „vorgezogene ökologische Verbesserungen“ geben. Westlich der Garagen stehen zwar auch Bäume. Das sind nach Einschätzung der Forstbehörde aber „Pioniergehölze“, die kein Wald im Sinne des Waldgesetzes sind. Für die Garagennutzer soll es Ersatzangebote geben und keine Abrisskosten.

Einen leidenschaftlichen Appell für das Bauvorhaben hielt Lobedas Ortsteilbürgermeister und SPD-Stadtrat Volker Blumentritt. Später werde man sich an diesen Tag erinnern. Blumentritt wurde von den Jenawohnenvertretern im Anschluss gedrückt.