Jena bremst noch bei Städtepartnerschaft mit China-Metropole Guangzhou

Jena. Aus geopolitischen Gründen sagt Hauptausschuss des Stadtrats: Zunächst warten wir. OB weist auf „intensiv gelebte“ Freundschaft mit Panyu

Zum Plan einer Städtepartnerschaft mit der chinesischen 16-Millionen-Stadt Guangzhou gilt jetzt die Übereinkunft, „dass wir noch warten“. Von diesem Entscheid des erweiterten Stadtrat-Hauptausschusses hat OB Thomas Nitzsche (FDP) am Mittwoch Kenntnis gegeben. Es solle vorerst geschaut werden, wie China sich in der Taiwan- und in der Ukraine-Frage bewegt.

15 Jahre Freundschaft mit Panyu

Aus dieser Skepsis heraus war der Beschluss-Antrag des OB zur Partnerschaft mit Chinas viertgrößter Stadt im März in den Hauptausschuss verwiesen worden. Nitzsche sagte am Mittwoch, dass Jena seit 15 Jahren eine „intensiv gelebte“ Städtefreundschaft mit dem 2,7 Millionen Einwohner zählenden Guangzhou-Stadtbezirk Panyu pflege – vom Besuch der Philharmonie bis zu einem Fußballcamp.

OB sieht es etwas anders

Vor drei Jahren sei Guangzhou auf Jena zugekommen und habe um eine verbindliche Partnerschaft ersucht. – „Antwort in drei Jahren, so haben wir dazumal gesagt“, erläuterte der OB. Von Anfang an habe Jena sich die Unterstützung der Landesentwicklungsgesellschaft und der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft zusichern lassen. Persönlich, so sagte der OB, meine er, dass man den geopolitischen Vorbehalt im unterschriftsreifen Vertrag hätte implementieren können