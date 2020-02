Jena: Chemie-Unterricht fällt komplett aus

Was wird sein? Cindy Herrmann, Isabell Hachmöller und Madeleine Höppner bekunden zum Beginn der Winterferien ihre Sorgen. Die drei Frauen sind Mütter von Kindern, die die Winzerlaer Gemeinschaftsschule „An der Trießnitz“ besuchen. Und die Mütter wollen „ihre“ Schule, die mit ihrer integrativen Tradition guten Ruf genießt, nicht schlechtreden. Doch illustrieren ihre Erkenntnisse beispielhaft den Lehrer-Notstand im Freistaat.

Motivation flötengegangen

Cindy Herrmann sagt, ihre beiden Töchter in den oberen Klassen (6. und 8.) seien fleißige Schülerinnen. Doch beschleiche sie der Eindruck, dass den Mädchen „die Motivation flötengegangen ist“. Nach den Beschreibungen der Frauen klemmt es mit der Lehrerausstattung etwa in Musik, Kunst, Schulgarten deutlich. Drei verschiedene Englisch-Lehrer im ersten Halbjahr seien gewiss auch nicht optimal. Und dramatisch: Chemie. Hier falle der Unterricht für die Klassen 8 und 7 komplett aus. Mitten im Schuljahr sei ein befristet angestellter Fachlehrer für Englisch und Chemie an das benachbarte Ernst-Abbe-Gymnasium (EAG) gewechselt und arbeite dort auf einer festen Stelle – einzig als Englisch-Lehrer.

Leider sei die so genannte „Anspruchebene 3“ zur Vorbereitung auf die gymnasiale Stufe ad acta gelegt. Als Konsequenz dann diese Offerte: Weil für bestimmte Fächer der Klassenstufen 9 und 10 keine Lehrer zu bekommen seien, könnten die Kinder doch 1:1 ans EAG wechseln. Im Gymnasium bekamen die Mütter vorgeschlagen, dass ihre Kinder wegen der ausgefallenen Fächer ein Jahr zurückgestuft ans EAG wechseln könnten, wie Cindy Herrmann berichtet. Das Schulamt wiederum, so sagt Madeleine Höppner, habe bekundet, dass für die „Trießnitz“ kein Handlungsbedarf bestehe, der Abitur-Weg aber nicht auf der Agenda sei. „Der uns versprochene Abschluss kann also nicht stattfinden“, sagt Cindy Herrmann.

Schulleiter Norbert Beckert sagt auf Anfrage der Zeitung, dass im nächsten Halbjahr Kollegen anderer Schulen aushelfen würden. Er sei froh, auf die „Solidarität unter den Jenaer Schulen“ setzen zu können. Und: Tatsächlich ist für die von der Grund- zur Gemeinschaftsschule aufwachsende „Trießnitz“ erst einmal die Sicherung der „Besonderen Leistungsfeststellung“ (BLF), quasi also der Realschulabschluss geplant. „Das kriegen wir in Kürze hin; das können wir für die 8. Klassen bieten“, sagt Beckert. Ansonsten sitze er „mit Glaskugel und Katze auf der Schulter“ an seinem Schulleitertisch. „Personalmäßig können wir nur von Halbjahr zu Halbjahr planen.“

Es sei das immer gleiche Spiel; die verfügbaren Stellen nützten nichts, „wenn die Lehrer nicht da sind“. Immerhin sei es gelungen, drei Stellen neu zu besetzen in Geschichte, Englisch, Deutsch. „Außerdem ist klar, dass Lehrer heute auch fachfremd unterrichten müssen“, sagt Beckert.

Berthold Rader, Leiter des Staatlichen Schulamts Ostthüringen, kommentierte den Wechsel des Chemielehrers ans Abbegymnasium: Es gebe in Thüringen eine „potenzielle Konkurrenz“. Die Stellen-Absicherung sei an Gymnasien wohl mitunter besser als an Gemeinschaftsschulen. Aber: Bei alldem möge Jena im Blick halten, dass es etwa in Gera, im Altenburger Land, in Greiz viel weniger Bewerber gebe. „weil niemand dort arbeiten will“. Da würden lieber in Jena befristete Elternzeit-Vertretungen angenommen.

Konkurrenz? „Wir sehen das nicht so“, sagt Jenas Linken-Landtagsmitglied und Bildungsausschuss-Vorsitzender Torsten Wolf. Mit der veränderten Besoldung werde doch an diesem Punkt angesetzt. Als Regelschullehrer das gleiche Geld wie ein Gymnasiallehrer, das gelte seit 1. Januar; im nächsten Jahr soll die Besoldung der Grundschullehrer angepasst werden. Wolf hat im Blick, dass gemäß jüngstem rot-rot-grünem Koalitionsvertrag den einzelnen Vakanzen nachgegangen und mit besonderen Zuweisungen gegengesteuert werden soll. Die vormalige Finanzministerin Heike Taubert (SPD) „war da voll auf unserer Linie“. Die Vorbereitung auf die Prozedur sei seit der verfahrenen Ministerpräsidenten-Wahl „leider blockiert“.